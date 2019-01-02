Голова британського МЗС: Мей знайде спосіб провести угоду щодо Brexit через парламент

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей знайде спосіб схилити британський парламент до ухвалення угоди щодо Brexit, заявляє британський міністр закордонних справ Джеремі Гант.

«Коли Тереза Мей повернеться з тими гарантіями, які вона хоче отримати від ЄС, що угода не призведе до того, що ми застрягнемо в митному союзі, я думаю, вона знайде спосіб провести цю угоду через парламент», – сказав він 2 січня під час візиту до Сінгапура.

Нещодавно британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінив шанси того, що процес Brexit може бути зупинений парламентом Сполученого королівства, «50 на 50 відсотків».

Фокс, який є прихильником виходу Великої Британії з Європейського союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit.

17 грудня прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великої Британії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

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Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.