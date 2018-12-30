Британський міністр не виключає, що процес Brexit можуть зупинити

Британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінює шанси того, що процес Brexit може бути зупинений парламентом Сполученого королівства, «50 на 50 відсотків». Про це повідомляє агентство Reuters.

Фокс, який є прихильником виходу Великобританії з Європейського союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit.

17 грудня прем`єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.