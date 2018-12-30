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30 Грудень 2018, Київ 11:00
Новини | Міжнародні

Британський міністр не виключає, що процес Brexit можуть зупинити

Парламент Великобританії розгляне урядовий план Brexit у січні

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Британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінює шанси того, що процес Brexit може бути зупинений парламентом Сполученого королівства, «50 на 50 відсотків». Про це повідомляє агентство Reuters.

Фокс, який є прихильником виходу Великобританії з Європейського союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit.

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17 грудня прем`єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.

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