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18 Грудень 2018, Київ 08:07
Новини | Міжнародні

Мей заявила, що парламент голосуватиме щодо Brexit після 14 січня

Мей розповіла, коли парламент буде розглядати її план Brexit

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Парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня. Про це 17 грудня у парламенті заявила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

«Ми маємо намір повернутися до обговорення «Великого голосування» на тижні, який починається 7 січня, і провести голосування на наступному тижні», – зазначила Мей.

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Міністр у справах Brexit Робін Уокер заявив 11 грудня в Палаті громад, що голосування має відбутися до 21 січня.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.

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