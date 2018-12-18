Лідер британських лейбористів закликав парламент винести вотум недовіри Мей

Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін закликав парламент виголосити вотум недовіру прем’єр-міністру країни, лідеру Консервативної партії Терезі Мей.

На засіданні парламенту 17 грудня опозиціонер Корбін назвав «неприйнятним» рішення Мей перенести на кінець січня парламентське голосування щодо її плану Brexit, яке було заплановане на 11 грудня.

Лідер лейбористів стверджує, що члени парламенту не довіряють прем’єру і почав у її присутності зачитувати письмову вимогу про необхідність ініціювання процедури винесення їй вотуму недовіри.

Після слів Корбіна Мей демонстративно залишила залу засідань.

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Однак, як повідомило телеканалу Sky News джерело у канцелярії прем’єра, парламент не буде ставити питання на голосування. За словами інсайдера, члени парламенту вважають вчинок Корбіна «трюком» та «марною тратою часу».

Напередодні Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.