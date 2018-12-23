Британія: поліція відпустила двох заарештованих в справі про дрони над аеропортом Гатвік

Заарештованих у справі про дрони над лондонським аеропортом Гатвік чоловіка і жінку відпустили, не висунувши їм звинувачень, повідомила поліція Британія.

47-річний чоловік та 54-річна жінка були заарештовані ввечері 21 грудня за підозрою в незаконному використанні дронів.

Другий по завантаженості аеропорт Великобританії Гатвік був закритий 19 грудня і не працював 33 години. Близько 150 тисяч пасажирів не змогли вилетіти або прилетіти до Лондона, були скасовані або перенаправлені більше 1000 рейсів. У поліції заявляли, що інцидент з дронами не пов'язаний з тероризмом. Водночас міністр транспорту Великобританії Кріс Грейлінг назвав інцидент в аеропорту «новим різновидом атаки».