Лондонський аеропорт Гатвік відкривають після понад доби хаосу через безпілотники

Один з найбільших аеропортів у Великій Британії, Лондон – Гатвік, почав у п'ятницю, 21 грудня, відновлювати роботу після понад доби повної зупинки польотів через помічені безпілотні апарати, керовані невідомим зловмисником чи зловмисниками.

Щоразу, коли ми вважали, що наближаємося до оператора, дрон зникав

Усі злітні смуги закрили з міркувань безпеки в середу, 19 грудня, о 9-й годині вечора за місцевим часом, коли над територією аеропорту помітили два так званих дрони.

Проблеми зачепили сотні тисяч пасажирів в один з найактивніших періодів для авіаперевезень перед зимовими святами – багато рейсів були скасовані, а частина перенесені в інші аеропорти країни і навіть на європейський континент.

Принаймні один із рейсів із Києва компанії «Міжнародні авіалінії України» був вимушений приземлитися не в Лондоні, а в Бірмінгемі.

У ніч на четвер польоти у Гатвіку намагалися дозволити, але майже негайно зупинили після того, як безпілотники були помічені знову.

Поліція каже, що досі не виявлено особу чи осіб, які запускали безпілотники у межах злітних смуг.

За даними поліції, ті літальні апарати, очевидно, були спеціально адаптовані, щоб потрапити у захищену зону аеропорту і мали на меті зірвати авіаперельоти.

«Щоразу, коли ми вважали, що наближаємося до оператора, дрон зникав; коли ми розглядали можливість відкриття смуг, дрон з’являвся знову», – сказав представник місцевої поліції Джастін Бартеншоу.

Поліція наразі не пов’язує ситуацію з тероризмом, але визнає, що не знає мотивів очевидно зловмисних дій.

Британські ЗМІ припускають, що інцидент може бути пов’язаний із протестами щодо довкілля, але жодних підтверджень наразі немає.

Згідно з чинними британськими законами, приватні особи не можуть використовувати безпілотні літальні апарати у межах одного кілометра довкола злітних смуг аеропортів.

Тепер фахівці висловлюють припущення, що ця заборонена зона має бути значно розширена.

Оператори безпілотних літальних апаратів зобов’язані при запуску тримати їх у полі свого зору, не наближати дрони до людей, будівель чи автомобілів ближче ніж на 50 метрів і не піднімати їх на висоту вище за 122 метри.

Попри такі правила, у Великій Британії щороку різко зростає кількість зареєстрованих інцидентів з дронами, поміченими у зонах аеропортів і навіть поблизу літаків, викликаючи побоювання можливих аварій.