Поліція Англії заарештувала двох осіб у справі про дрони над аеропортом Гатвік

Поліція Англії заарештувала двох осіб у зв'язку з подіями в лондонському аеропорту Гатвік. Його робота була паралізована більше ніж на добу через появу неопізнаних безпілотників.

У пошуку операторів дронів брали участь не менше двадцяти підрозділів поліції за підтримки армійських фахівців. Імена заарештованих не розголошуються, розслідування триває, повідомляє американське агентство новин CNN.

Другий по завантаженості аеропорт Великобританії Гатвік був закритий на 33 години ввечері, 19 грудня. Близько 150 тисяч пасажирів не змогли вилетіти або прилетіти до Лондона, були скасовані або перенаправлені більше 1000 рейсів. У поліції заявляли, що інцидент з дронами не пов'язаний з тероризмом. Але міністр транспорту Великобританії Кріс Грейлінг назвав інцидент в аеропорту «новим різновидом атаки».

Кілька британських медіа повідомили, що за інцидентом можуть стояти екологічні активісти. Однак жодна група екологів не взяла на себе відповідальність за події в аеропорту і не випустила повідомлення про те, що трапилося.

Операторам дронів загрожує до п'яти років в'язниці за порушення безпеки польотів.

Аеропорт Гатвік 21 грудня відновив роботу після понад доби повної зупинки польотів через помічені безпілотні апарати, керовані невідомим зловмисником чи зловмисниками.

Згідно з чинними британськими законами, приватні особи не можуть використовувати безпілотні літальні апарати у межах одного кілометра довкола злітних смуг аеропортів.

Оператори безпілотних літальних апаратів зобов’язані при запуску тримати їх у полі свого зору, не наближати дрони до людей, будівель чи автомобілів ближче ніж на 50 метрів і не піднімати їх на висоту вище за 122 метри.

Попри такі правила, у Великобританії щороку різко зростає кількість зареєстрованих інцидентів з дронами, поміченими у зонах аеропортів і навіть поблизу літаків, викликаючи побоювання можливих аварій.