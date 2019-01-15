Британський парламент проведе ключове голосування щодо Brexit

Британські парламентарі 15 січня проведуть вирішальне голосування щодо плану виходу Великої Британії з Європейського союзу, запропонованого урядом Терези Мей.

Політичні експерти прогнозують провал угоди в парламенті. Напередодні голосування Мей застерегла, що в такому разі під загрозою опиниться вихід Британії з ЄС. Провал угоди, за словами прем’єра, буде «зрадою волі британського народу».

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише кілька днів.

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У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон, який виступав проти Brexit, але який ініціював референдум у політичних цілях, пішов у відставку.

Уряд консерваторів очолила Тереза Мей, і саме вона, хоча і вважалася прихильником членства країни в ЄС, очолила переговори про вихід з Європейського союзу.