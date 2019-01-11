Головні спонсори Brexit засумнівалися в тому, що він відбудеться

Двоє британських бізнесменів, які належали до числа головних спонсорів кампанії за вихід Великобританії з Євросоюзу, засумнівалися в тому, що Brexit фактично відбудеться. Про це вони заявили агентству Reuters.

Мільярдер Пітер Харгрейвз і фінансист Кріспін Оуді вважають, що Brexit може бути зірваний через втому виборців від політичних суперечок навколо виходу королівства з ЄС.

Оуді заявив, що вирішив орієнтувати свої фінансові операції на ймовірне, на його думку, збереження членства Великобританії в складі Євросоюзу. Бізнесмен пояснив, що він більше не вірить у Brexit через складнощі, з якими стикається британський уряд, намагаючись переконати парламентаріїв схвалити угоду про вихід з ЄС. Більшість членів парламенту поки виступають проти.

«Я перебуваю в повному розпачі, я повністю здався. Думаю, що Brexit зовсім не відбудеться», – заявив у свою чергу Харгрейвз, який підтримував прихильників Brexit і перевів на їх рахунки більше трьох мільйонів фунтів.

Голосування за текст угоди щодо Брекзиту відбудеться за тиждень, 16 січня.

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише три дні.

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У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».