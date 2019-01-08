Уряд Британії не збирається переносити Brexit – міністр

Уряд Великої Британії не збирається переносити вихід із Європейського союзу, хоча місцеві ЗМІ повідомляли про таку можливість. Про це заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі.

«Можу абсолютно чітко заявити, що лінія уряду полягає в тому, щоб залишити ЄС 29 березня. Прем’єр-міністр неодноразово заявляла про це в парламенті. Важливо, щоб результати референдуму (про вихід з ЄС, – ред.) поважалися», – підкреслив Барклі.

Нещодавно британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінив шанси того, що процес Brexit може бути зупинений парламентом Сполученого королівства, «50 на 50 відсотків».

Фокс, який є прихильником виходу Великої Британії з Європейського союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit.

17 грудня прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великої Британії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

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Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.