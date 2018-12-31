Британія після виходу з ЄС створить нові військові бази

Великобританія планує створити нові військові бази після виходу зі складу Європейського союзу. Про це виданню The Daily Telegraph розповів міністр оборони Ґевін Вільямсон.

За його словами, Британія повинна продемонструвати, що знову готова виступити в ролі глобальної держави.

Міністр не уточнив, де будуть розміщені бази. У свою чергу журналісти The Daily Telegraph припустили, що мова йде про колишньої британської колонії Гайані, Сінгапурі або Брунеї.

Вільямсон зазначив, що розглядає Brexit як один з найбільш важливих моментів для британців з часів перемоги у Другій світовій війні. За словами міністра, вихід з ЄС відкриває нові можливості для участі Сполученого Королівства в світовій політиці.

Зокрема, Вільямсон впевнений, що роль Британії як глобального лідера вітатимуть колишні колонії Британської імперії – такі країни, як Канада, Австралія, ряд держав Африки і Карибського басейну.

17 грудня прем`єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.