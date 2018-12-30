ЄС не намагається втримати Великобританію – Юнкер

Європейський Союз не намагається втримати Великобританію і хоче розпочати обговорення майбутніх стосунків, коли парламент Великобританії схвалить Brexit. Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

За словами Юнкера, Брюссель поважає результати проведеного у 2016 році референдуму, і єдине, чого хочуть керівники ЄС, – ясність стосовно подальших стосунків.

Голова Єврокомісії підкреслив, що ЄС готовий почати переговори стосовно нової угоди зі Сполученим королівством одразу після того, як британський парламент схвалить урядовий план Brexit.

17 грудня прем`єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.