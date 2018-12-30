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30 Грудень 2018, Київ 15:30
Новини | Міжнародні

ЄС не намагається втримати Великобританію – Юнкер

Юнкера запевнив, що Брюссель поважає результати проведеного у 2016 році у Британії референдуму

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Європейський Союз не намагається втримати Великобританію і хоче розпочати обговорення майбутніх стосунків, коли парламент Великобританії схвалить Brexit. Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

За словами Юнкера, Брюссель поважає результати проведеного у 2016 році референдуму, і єдине, чого хочуть керівники ЄС, – ясність стосовно подальших стосунків.

Голова Єврокомісії підкреслив, що ЄС готовий почати переговори стосовно нової угоди зі Сполученим королівством одразу після того, як британський парламент схвалить урядовий план Brexit.

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17 грудня прем`єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великобританії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.

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