У Північну Ірландію перекинуть тисячу поліцейських через Brexit – ЗМІ

Влада Великобританії перекине в Північну Ірландію близько тисячі поліцейських з Англії і Шотландії для забезпечення безпеки в разі масових заворушень, які можуть виникнути при можливому зриві Brexit. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За інформацією видання, у британському уряді побоюються масових протестів, які можуть виникнути, якщо парламент не підтримає угоду про вихід Сполученого королівства з ЄС. Тоді Британія, найймовірніше, вийде з блоку без угоди.

Експерти вважають, що «жорсткий Brexit» призведе до встановлення між Північною Ірландією та Ірландією прикордонної та митної інфраструктури. При цьому, у багатьох жителів Британії, які живуть біля цього кордону є ірландське громадянство.

Нещодавно британський міністр зовнішньої торгівлі Ліам Фокс оцінив шанси того, що процес Brexit може бути зупинений парламентом Сполученого королівства, «50 на 50 відсотків».

Фокс, який є прихильником виходу Великої Британії з Європейського союзу, зазначив, що не впевнений у підтримці парламентом урядового плану Brexit.

17 грудня прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що парламент Великої Британії почне розгляд урядового плану виходу королівства з Європейського союзу 7 січня, а голосування має відбутися після 14-го.

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Раніше голосування було призначено на 11 грудня, однак напередодні уряд Терези Мей переніс його. Більшість членів парламенту відмовляються підтримати угоду: одних (як опозиційних лейбористів, так і частину консерваторів) не влаштовують умови, інші виступають проти виходу з ЄС і закликають до повторного референдуму.

Офіційно призначена дата виходу Британії з ЄС – 29 березня 2019 року.