Член парламенту Британії відклала пологи, щоб прийти на голосування щодо Brexit

Член парламенту Великобританії від Лейбористської партії Тюліп Сіддік перенесла дату пологів, щоб проголосувати з питання виходу Сполученого королівства з Європейського союзу, повідомляє ВВС.

На початок цього тижня Сіддік за рекомендацією лікарів запланувала кесаревий розтин, але вирішила перенести операцію через голосування, яке має відбутися сьогодні, 15 січня.

«Якщо мій син з’явиться на світ навіть днем пізніше, це буде варте того у разі, якщо у нас будуть гарні відносини між Британією та Європою», – зазначила вона.

Британські парламентарі 15 січня проведуть вирішальне голосування щодо плану виходу Великої Британії з Європейського союзу, запропонованого урядом Терези Мей.

Політичні експерти прогнозують провал угоди в парламенті. Напередодні голосування Мей застерегла, що в такому разі під загрозою опиниться вихід Британії з ЄС. Провал угоди, за словами прем’єра, буде «зрадою волі британського народу».

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише кілька днів.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.