Члени парламенту Британії відхилили урядовий план про умови Brexit

Члени Палати громад парламенту Великої Британії відхилили урядовий план про умови виходу країни з Європейського союзу.

Проти законопроекту проголосували 432 парламентарі, «за» – 202.

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що парламент зможе обговорити «вотум недовіри» до уряду завтра, 16 січня.

«Лейбористська партія» повідомила, що її представники вже внесли цей документ до Палати громад.

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише кілька днів.

Читайте також: «Розлучення» Британії та ЄС: дати і деталі того, що відбувається

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.