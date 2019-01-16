Меркель: час на переговори щодо Brexit ще є

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що час на переговори щодо Brexit ще є, попри те, що Палата громад, нижня палата парламенту Великої Британії, відкинула запропонований прем’єром Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу.

«Ми ще маємо час для переговорів, але тепер ми чекаємо, що запропонує прем’єр-міністр (Тереза Мей – ред.)… Мені дуже шкода, що нижня палата британського парламенту минулого вечора відхилила угоду», – сказала Меркель 16 січня.

За її словами, німецький парламент збереться на засідання 17 січня, щоб розглянути законопроекти, які почнуть діяти в разі, якщо Велика Британія вийде з ЄС без угоди. Меркель наголосила, що Німеччина прагне зменшити шкоду від виходу Британії з ЄС.

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15 січня Палата громад відкинула запропонований Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише кілька днів.

Ввечері 16 січня парламент Великої Британії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.