Ні угоди, ні уряду? Парламент Британії голосуватиме про довіру до уряду після провалу угоди про Brexit

Британія входить у безпрецедентну політичну кризу після того, як прем’єр-міністр Тереза Мей зазнала нищівної поразки внаслідок провалу голосування щодо її плану виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу у Палаті громад британського парламенту. Під питанням доля прем’єр-міністра, її уряду та майбутнього виходу країни з Європейського Союзу, що намічений на 29 березня цього року. Голосування щодо довіри до урду призначено на 21 годину за київським часом. Після майже 200 промов з парламентської трибуни у ході 8 днів запеклих дебатів, депутати британського законодавчого органу відкинули всі аргументи прем’єра на захист її плану, проголосувавши 432 голосами «проти» на противагу 202 голосам «за».

За два місяці залишається перед тим, як Сполучене Королівство має вийти з Європейського Союзу, британські політики різноманітних переконань і напрямків – консерватори, лейбористи, ліберал-демократи, націоналісти та юніоністи поставили хрест на тому, над чим працювала прем’єр Тереза Мей впродовж останніх майже двох років. Цю поразку у парламенті прем’єр-міністра Терези Мей вже визначили як «принизливу», «монументальну» і «катастрофічну». Як зауважують оглядачі, парламентська поразка британського прем’єра у 230 голосів, цифра, яку не передбачали навіть найпесимістичніші прогнози, означає єдину річ – дедалі глибшу парламентську кризу без чіткого шляху на обрії щодо виходу з неї.

Головним наслідком цієї поразки Терези Мей, стало те, що опозиційна лейбористська партія негайно поставила на парламентський порядок денний голосування з питання винесення вотуму недовіри урядові консерваторів під проводом Терези Мей. Про довіру до уряду мали голосувати ще у грудні минулого року, але потім вирішили це голосування відкласти до розгляду головного питання прем’єрства терези Мей – угоди про вихід з ЄС. Нині лейбористи мають усі можливості змусити прем’єра-консерватора оголосили про проведення передчасних парламентських виборів.

Провідник британських лейбористів Джеремі Корбін вже заявив з парламентської трибуни, що голосування з питання про винесення вотуму недовіри урядові консерваторів, за його словами, оприлюднить вирок Палати громад британського парламенту, тому, що головний лейборист визначив як «цілковита некомпетентність уряду консерваторів».

Тим часом, як виглядає, прем’єр-міністр Тереза Мей не збирається складати своєї політичної зброї, і вже закликала британських парламентарів з тієї таки парламентської трибуни дослухатися до громадян Сполученого Королівства, які проголосували за те, аби вийти з Європейського Союзу. Після оголошення результатів голосування прем’єр-міністр Тереза Мей у своїй парламентській промові пообіцяла, що повернеться наступного тижня до Палати громад зі своїм альтернативним планом виходу з ЄС. Звісно, за умов того, що британський прем’єр дістане вотум довіри у стінах парламенту.

Тереза Мей у також відверто визнала, що відкидання парламентарями її плану не подало їй якогось чіткого бачення того, що варто зробити на цьому шляху.

Голосування у парламенті не показало, що саме підтримують депутати

«Голосування у парламенті не показало, що саме підтримують депутати. З цього не випливає жодних ознак того, як, або у який спосіб британські парламентарі збираються виконувати рішення британського народу, виявлене у ході референдуму», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Відтак, час для знайдення якогось компромісу, який би задовольнив усі сторони британського водорозділу з питання Brexit, швидко стікає. Велика Британія нині постає перед перспективою залишитись без жодної угоди про вихід з Євросоюзу, або навіть облишити саму ідею Brexit шляхом проведення вже другого з черги референдуму з цього питання. Тобто якщо проект угоди про вихід, який Мей уклала з ЄС, втратить свою силу, це означатиме вихід Британії зі співдружності без угоди.

Якщо не буде угоди, не буде й перехідного періоду з березня 2019 до грудня 2020 року, метою якого було надання компаніям часу для адаптації. Митний контроль як щодо товарів, так і щодо тих, хто подорожує між Сполученим Королівством та ЄС буде відновлений миттєво. Але саме цього варіанту найбільше побоюються в бізнесових колах. Адже, на думку британських аналітиків, це призведе до можливого падіння курсу фунта, скорочення ВВП та росту безробіття й інфляції.

Покинути ЄС без угоди, з іншою угодою, чи залишитися?

Британські аналітики кажуть, що причиною нищівної поразки плану Brexit британського прем’єра у парламенті стала сукупність низки доволі строкатих чинників. Адже деякі депутати Вестмінстера проголосували проти плану Терези Мей тому, що вони хотіли виходу Британії з ЄС взагалі без жодної угоди. Інші відкинули план прем’єра, бо вони бажали отримати ліпші умови виходу з ЄС. І не варто забувати доволі помітної групи британських політиків, які хочуть стати на заваді тому, аби Brexit взагалі будь-коли відбувся.

Перед голосуванням у парламенті питання довіри до уряду канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що час на переговори щодо Brexit ще є, попри те, що Палата громад, нижня палата парламенту Великої Британії, відкинула запропонований прем’єром Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу.

Ми ще маємо час для переговорів, але тепер ми чекаємо, що запропонує прем’єр-міністр

«Ми ще маємо час для переговорів, але тепер ми чекаємо, що запропонує прем’єр-міністр (Тереза Мей – ред.)… Мені дуже шкода, що нижня палата британського парламенту минулого вечора відхилила угоду», – сказала Меркель 16 січня.

За її словами, німецький парламент збереться на засідання 17 січня, щоб розглянути законопроекти, які почнуть діяти в разі, якщо Велика Британія вийде з ЄС без угоди. Меркель наголосила, що Німеччина прагне зменшити шкоду від виходу Британії з ЄС.

На думку політичних оглядачів у Лондоні, у цій ситуації неможливим постає результат, коли всі будуть задоволені. По-перше, вже висловлюються передбачення, що буквально за кілька тижнів деякі з британських політиків, які щиро раділи результату голосування у Вестмінстері, можуть бути доволі реально розчаровані. І по-друге, проваливши єдину угоду про вихід з ЄС, яка існує на даний момент, британські політики зробили більш ймовірним, сказати б, дедалі екстремальніший варіант розвитку подій.