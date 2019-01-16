Європарламент: Британії час прояснити свою позицію щодо «Брекзиту»

Представники різних політичних груп Євросоюзу заявили, що після відхилення британським парламентом угоди про вихід Великої Британії із ЄС уряд країни і її парламент повинні дати знати Брюсселю, якою має бути їхня подальша стратегія і які відносини хочуть мати британці з Європейським союзом.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це представники співдружності заявили на дебатах, що відбулися в Європарламенті 16 січня після голосування Палати громад Британії, яка відкинула угоду уряду Терези Мей і ЄС.

За їхніми словами, позиція Європейського союзу щодо «Брекзиту» залишається незмінною, а головним, на чому має базуватися вихід Великої Британії зі складу ЄС, є повага до прав громадян.

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«Угода про вихід Британії з ЄС є найкращим і єдиним компромісом, можливим у межах «червоних ліній», встановлених урядом Великої Британії», – підкреслив голова переговорної групи від ЄС щодо «Брекзиту» Мішель Барньє.

Тим часом, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс зауважив, що «ЄС не погодиться на те, щоб встановлені рамки процесу виходу Британії з Євросоюзу були скасовані, включно із мирним процесом Північної Ірландії, кордоном із островом Ірландія та правами громадян».

Зі свого боку, Ґі Верхофстат, який є координатором «Брекзиту» від Європейського парламенту, закликав Лондон до міжпартійного діалогу.

«Для того, щоб створити позитивну більшість, для того, щоб подолати безвихідь і, можливо, змінити «червоні лінії», Великій Британії потрібно досягти порозуміння між британськими політичними партіями», – підкреслив Верхофстат, зауваживши, що тільки зміни позиції Британії можуть дозволити сторонам розглянути подальші глибші майбутні відносини між Лондоном і ЄС.

Напередодні, 15 січня, Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

Ввечері 16 січня парламент Британії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.