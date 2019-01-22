Brexit: Мей представила парламенту «план В»

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей 21 січня представила в парламенті «план В» виходу країни з Європейського союзу.

Як зазначає ВВС, Мей планує поновити переговори стосовно прикордонного контролю між Ірландією та Північною Ірландіє. Додатково до них прем’єр хоче залучити представників північно-ірландської Демократичної юніоністської партії (DUP) і представити результат цих дискусій в ЄС.

Голосування стосовно нового плану має відбутися через тиждень, 29 січня.

Навіть якщо голосування провалиться, Мей виключає варіант проведення повторного референдуму чи перенесення терміну виходу країни з ЄС, а також свою відставку чи позачергові парламентські вибори.

15 січня Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.