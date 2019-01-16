Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Січень 2019, Київ 23:09
Новини | Міжнародні

Палата громад парламенту Британії відхилила вотум недовіри до уряду Мей

Мей заявила, що хоче сьогодні вночі розпочати переговори з лідерами опозиції стосовно альтернативного плану Brexit

Дивитись коментарі

Палата громад парламенту Великої Британії відхилила вотум недовіри до уряду прем’єр-міністра Терези Мей.

Проти рішення проголосували 325 парламентарів, «за» – 306.

Після цього Мей заявила, що хоче сьогодні вночі розпочати переговори з лідерами опозиції стосовно альтернативного плану виходу Британії з Європейського союзу.

Прем’єр-міністр Тереза Мей під час вирішального голосування в парламенті угоди про вихід з ЄС, 16, січня 2019
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Ні угоди, ні уряду? Парламент Британії голосуватиме про довіру до уряду після провалу угоди про Brexit

Напередодні, 15 січня, Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG