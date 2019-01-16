Палата громад парламенту Британії відхилила вотум недовіри до уряду Мей

Палата громад парламенту Великої Британії відхилила вотум недовіри до уряду прем’єр-міністра Терези Мей.

Проти рішення проголосували 325 парламентарів, «за» – 306.

Після цього Мей заявила, що хоче сьогодні вночі розпочати переговори з лідерами опозиції стосовно альтернативного плану виходу Британії з Європейського союзу.

Напередодні, 15 січня, Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.