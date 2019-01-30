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31 Січень 2019, Київ 00:28
Новини | Міжнародні

ЄС знову заявив про неможливість перегляду угоди про Brexit

Британці проголосували за вихід з Євросоюзу влітку 2016 року

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Євросоюз не переглядатиме угоду про умови виходу Великої Британії зі складу ЄС. Про це заявив 30 січняголова Європейської ради Дональд Туск. Він зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Brexit залишається незмінною. При цьому Брюссель, за його словами, досі не розуміє, чого хоче Лондон.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на сесії Європарламенту в Брюсселі повідомив, що Євросоюз активізує підготовку до виходу Великої Британії з ЄС без угоди. За словами Юнкера, ризик Brexit без угоди зріс після голосування в британському парламенті 29 січня. Зокрема, депутати схвалили поправку, згідно з якою не допускається поява прикордонної та митної інфраструктури між Ірландією, що входить до ЄС, і британською Північною Ірландією. Проти цього виступає Брюссель.

Британці проголосували за вихід з Євросоюзу влітку 2016 року. Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і стане першою країною, яка його залишить.

Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.

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