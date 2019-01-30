Британський парламент підтримав прем’єра щодо Brexit 

Лондон - Британський парламент проголосував 317 голосами «за» при 301-му голосі «проти» щодо підправленого плану прем’єр-міністра Терези Мей з питання виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу. Все це означає, що керівник британського уряду вже невдовзі знов відбуде до Брюсселя з метою провести новий раунд переговорів з ЄС для усунення спірних моментів угоди, пов’язаних з майбутнім кордону між Ірландією та Північною Ірландією після виходу Британії з ЄС. Брюссель, тим часом, заявляє, що не готовий до жодних подальших переговорів і угода про вихід Британії з ЄС є остаточною.

Отже, головним наслідком голосування у британському парламенті постає те, що британський прем’єр-міністр Тереза Мей таки знов змушена буде повернутись до Брюсселя для подальших «торгів» з Євросоюзом щодо умов «розлучення» Британії з ЄС.

Треба визнати, що Тереза Мей здобула перемогу над частиною депутатів Вестмінстера, які намагались якомога далі відтягти, або ж і зовсім скасувати Brexit.

Це стало до певної мірі реваншем британського керівника за поразку у ході попереднього голосування з питання схвалення її плану Brexit у Палаті громад британського парламенту два тижні тому.

Втім, тепер завдання, що стоїть перед британським прем’єром, аж ніяк не полегшує її життя, бо ж попереду на горизонті знову доволі болісні і затяжні переговори з ЄС, які вже тривали до цього часу довгі місяці.

Тереза Мей має переконати керівництво ЄС, що сучасні технології можуть замінити необхідність встановлення «жорсткого» кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства.

Водночас, з Брюсселя вже почала надходити реакція на обіцянки британського керівництва передомовитись з ЄС щодо питання про кордон між Ірландією та Північною Ірландією.

Угода, аж ніяк не може бути знову предметом якихось переговорів

Голова Європейської ради Європи Дональд Туск заперечив саму можливість подальших переговорів з цього питання.

«Момент, пов’язаний з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією, є частиною угоди про вихід Британії з Європейського союзу. А ця угода, у свою чергу, аж ніяк не може бути знову предметом якихось переговорів», – заявив Дональд Туск.

Ба більше, уряд Ірландії також відкинув можливість нових переговорів з цього питання.

Заступник ірландського прем’єра Саймон Коувні заявив, що у разі виходу Британії з ЄС «жорсткий» кордон між Ірландією та Північною Ірландією стане обов’язковою вимогою.

А головний представник Європейського парламенту на переговорах з питання Brexit Ґі Верхофстадт сказав, що у Брюсселі не існує якоїсь більшості голосів за те, аби знов почати переговорчий процес щодо того, що вже було домовлено.

Ясна річ, що прем’єр-міністр Тереза Мей не тішить себе ілюзіями щодо настроїв у Брюсселі стосовно можливого відновлення переговорів з питання угоди про вихід Британії з ЄС.

Втім, Мей має поспілкуватись телефоном з Дональдом Туском і прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Оточення британського прем’єра каже, що Тереза Мей відбуде до Брюсселя щойно по тому, як зазначається, як «всядеться пил» після голосування у британському парламенті. А це може статися вже наступного тижня.

Тереза Мей пом’якшує тон

Ще одним помітним наслідком учорашнього голосування у британському парламенті з питання Brexit стане зустріч британського прем’єра з лідером опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіном.

Сам Корбін змінив свою позицію щодо небажання вести дискусії щодо Brexit віч-на-віч на Давнінґ Стріт 10. Це сталося по тому, як британські парламентарі відкинули у ході голосування поправку Лейбористської партії, що Британія не може вийти з ЄС без будь-якої угоди.

Власне, попри відкидання цієї поправки лейбористів у парламенті, варто відзначити, що прем’єр-міністр Мей дещо пом’якшила свою позицію щодо можливого виходу Британії з ЄС без жодної угоди. У той сам час вона додала, що просто виступати проти виходу з ЄС без угоди є недостатнім.

«У цій ситуації важливо аби депутати від всіх політичних сил згуртувалися для того, аби втілити у життя рішення британських громадян на референдумі 2016 року і відновити довіру до британської демократії. Ми мусимо будувати країну, яка спрацьовуватиме для всіх», –заявила британський прем’єр.

Важливо аби депутати від всіх політичних сил згуртувалися для втілення рішення британських громадян на референдумі 2016 року

Тереза Мей додала, що голосування у парламенті підтвердило, що вона має, за її словами, «помітну і стабільну» більшість для затвердження її плану виходу з ЄС.

Британський прем’єр пообіцяла депутатам парламенту, що за два тижні вони зможуть проголосувати за новий план Brexit. Оглядачі зазначають, що обіцянка проведення голосування у Палаті Громад 14 лютого стала ціною, яку сплатила Мей за те, аби депутати не голосували за поправку, згідно з якою, Brexit відсувався б у часі у разі відсутності затвердженої угоди з ЄС.