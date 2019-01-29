Brexit неможливий без угоди з ЄС – британський парламент

Британські депутати схвалили поправку до плану виходу Великої Британії з Євросоюзу, яка виключає можливість припинення членства країни в ЄС без спеціальної угоди. За це рішення проголосували 318 депутатів, проти були 310.

Поправку внесла член опозиційної Лейбористської партії Керолайн Спелман.

Раніше уряд заявив, що буде готовий до виходу королівства з Євросоюзу 29 березня навіть за відсутності угоди з Брюсселем. При цьому такий варіант Brexit кабінет міністрів називав небажаним.

Депутати проголосували за поправку, згідно з якою з угоди з ЄС має бути виключено згадку про появу прикордонної та митної інфраструктури між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією. Однак раніше в Брюсселі попередили, що не погодяться на таку зміну, а досягнута угода не підлягає перегляду.

Також парламент Великої Британії відхилив поправку, яка вимагала від уряду відтемінувати на кілька місяців вихід Сполученого королівства з Євросоюзу.