В ЄС вважають, що існує великий ризик Brexit без угоди

Існує великий ризик виходу Великобританії з Європейського союзу без попередньої угоди. Про це заявила заступник голови переговорної групи від ЄС Сабін Вейанд.

Вейанд зазначила, що це може статися не за планом, а «випадково».

За словами дипломата, узгоджена британським урядом та Брюсселем угода не знаходить підтримки у парламенті Сполученого королівства.

29 січня парламент Великобританії розгляне поправки до угоди, які минулого тижня запропонувала прем’єр-міністр Тереза Мей.

Раніше видання The Times з посиланням на джерела в британському уряді повідомило, що Лондон готовий запровадити надзвичайний і навіть воєнний стан у разі заворушень через Brexit без угоди.

15 січня Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

Прем’єр-міністр Великобританії 21 січня представила в парламенті «план В» виходу країни з Європейського союзу. Голосування стосовно нового плану має відбутися 29 січня.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.