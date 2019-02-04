У ЄС наголошують, що не повертатимуться до переговорів про Brexit

Головний парламентер ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до переговорів з Лондоном стосовно виходу Сполученого королівства з ЄС.

«Ми дотримуємося єдиної думки, що переговори про угоду щодо виходу (Великобританії з ЄС) не можуть бути знову відкриті. Страхувальний план («бекстоп») – єдине робоче рішення у питанні ірландського кордону на сьогоднішній день. ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями під час перехідного періоду», – написав він у Twitter.

В ЄС і раніше заявляли, що змінювати текст угоди не будуть. Без цих змін, однак, британський парламент не готовий голосувати за документ.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.