В ЄС заявили, що не будуть переглядати угоду про Brexit з Лондоном

Домовленості між Лондоном та Брюсселем щодо Brexit переглядатися не будуть. Про це 29 січня заявив прес-секретар президента Європейської Ради Дональда Туска, повідомляє Reuters.

«Угода про вихід є і залишається найкращим і єдиним способом забезпечити упорядкований вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу», – передав спікер слова Туска.

Туск нагадав Лондону, що частина угоди щодо ірландського кордону, так званий «бекстоп», також не підлягає перегляду.

При цьому Брюссель розділяє прагнення парламенту Сполученого королівства уникнути сценарію Brexit без угод.

Згідно з попередніми домовленостями Брюсселя та Лондона, «бекстоп» передбачає, що, у випадку, якщо до кінця перехідного періоду Сполучене королівство не зможе врегулювати питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, перша може залишитися частиною митного союзу ЄС. Напередодні, 29 січня, цю поправку британський парламент відхилив.

При цьому члени парламенти проголосували поправку, яка виключає можливість припинення членства країни в ЄС без спеціальної угоди. Втім, вона носить рекомендаційний характер.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив 29 січня, що нових переговорів щодо виходу Британії з ЄС не буде.

«Якщо, з іншого боку, Британія хоче обговорити майбутні відносини з ЄС або почати новий процес (вибори, референдум тощо), ЄС відкритий для цього», – зазначив французький лідер.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

15 січня Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

Прем’єр-міністр Великобританії 21 січня представила в парламенті «план В» виходу країни з Європейського союзу. Голосування стосовно нового плану відбулося 29 січня.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.