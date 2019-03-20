Тереза Мей просить Євросоюз про перенесення Brexit на 30 червня

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей офіційно попросила відкласти вихід країни з Євросоюзу до 30 червня. Лист такого змісту Мей надіслала голові Європейської ради Дональду Туску.

У документі прем'єр-міністр уточнює, що не готова відкладати Brexit на більш пізню дату. Мей також заявила, що готується до третього голосування в парламенті за своїм варіантом угоди з ЄС.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати знову відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей. При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди і висловився на користь перенесення Brexit.

У Брюсселі вважають, що відтермінування Brexit неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.