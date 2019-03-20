Brexit можна відкласти за умови голосування про угоду з ЄС в парламенті Британії – Туск

Brexit можна відкласти за умови позитивного голосування за угоди про вихід країни з Європейського союзу в парламенті Британії, повідомив голова Європейській раді Дональда Туска.

«Я вважаю, що короткострокове відтермінування [Brexit] буде можливе, але за умови позитивного голосування за угоду про вихід у Палаті громад. Тривалість відтермінування залишається відкритою», – сказав Туск.

Він додав, що лідери Європейського союзу 21 березня обговорять пропозицію прем’єра Британії Терези Мей перенести Brexit на 30 червня.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати знову відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей. При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди і висловився на користь перенесення Brexit.

У Брюсселі вважають, що відтермінування Brexit неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про Brexit передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.