Британська конституційна криза на додаток до Brexit

Лондон – Спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков спричинився до нового оберту кризи, пов’язаної з планами виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу. Спікер парламенту заявив, що не дозволить урядові поставити на голосування – вже втретє цього року – план Brexit прем’єр-міністра Терези Мей. Джон Берков пояснив це тим, що згідно з британською парламентською практикою, уряд не може проштовхувати голосування, сподіваючись натиснути на депутатів, які врешті проголосують за те, що потрібно прем’єру. У Британії вже визначають це як «конституційну кризу».

Парламентський спікер Джон Берков доволі неочікувано опинився у центрі кризи, пов’язаної з виходом Великої Британії з Європейського союзу. Річ у тім, що Берков заявив, що не дозволить урядові винести на голосування у палаті Громад угоду про Brexit, якщо ця угода не зазнає помітних і вагомих змін порівняно з варіантом, який Вестмінстер попередньо двічі відкинув.

Джон Берков, обґрунтовуючи своє рішення, навів, як і водиться у Британії, попередній прецедент, а саме історичне парламентське правило, яке було затверджене 1604 року, згідно з яким питання не можна знову ставити на голосування парламенту в абсолютно тій самій формі і з тим самим змістом, якщо його вже відкинули у ході голосування депутатів.

«Якщо британський уряд бажає поставити на голосування новий план Brexit, який суттєво відрізнявся б від попередніх його варіантів, це буде цілком за правилами. Інакше, винесення старого плану, лише у сподіванні «викрутити руки» депутатам, йтиме всупереч правилам британського парламентаризму», – заявив спікер британського парламенту Джон Берков.

Це рішення спікера, як виглядає, цілковито застало зненацька британське керівництво, бо ж раніше прем’єр Тереза Мей вже серйозно запланувала проведення парламентського голосування у вівторок, або у середу цього тижня.

У кожному разі, рішення спікера британського парламенту додало ще дещицю хаосу до того, що вже отримало назву «хаотичний Brexit». Верхівка британського керівництва, як виглядає, була абсолютно не готова до подібного розвитку подій. Попри все, Британія мала б, згідно з попередніми планами, залишити Європейський союз вже за 10 днів, а саме 29 березня.

Безпрецедентна криза британської політики

Відтак, прем’єр Тереза Мей та її уряд нині проводять гарячкові консультації з метою випрацювання плану дій у цій ситуації. Один із міністрів уряду Надім Загаві навіть висунув пропозицію проголосувати у парламенті за те, щоб відкинути згадане правило 400-річної давнини, на яке посилається спікер Берков. Інші міністри уряду визнають, що тепер Тереза Мей напевно мусить просити ЄС подовжити крайній термін виходу Британії з Євросоюзу на саміті керівництва Європейського Союзу у Брюсселі, який відкриється у четвер цього тижня. Оглядачі схиляються до думки, що радше йтиметься про доволі помітне подовження цього крайнього терміну.

Підсумовуючи цілий останній розвиток подій у стінах британського парламенту, можна цілком упевнено сказати, що спікер Джон Берков додав своїх помітних зусиль до того, аби Brexit не відбувся, бодай, у заплановані часові рамки.

Депутат-консерватор Анна Саубрі, яка залишила лави партії саме з причини того, як консервативний уряд давав собі раду з Brexit, виступаючи у парламенті, доволі чітко визначила все те, що відбувається на верхівці британської політики на даний момент.

«Йдеться про абсолютно безпрецедентну кризу, до якої поринула наша країна. Ми маємо залишити Європейський союз вже невдовзі, однак, як з’ясувалося, ми не маємо навіть чіткого плану як саме це зробити. Наша країна, а надто представники бізнесу просто благають дати їм бодай якесь пояснення того, що може статися далі», – заявила депутат британського парламенту Анна Саубрі.

Переклад твіту: «Ось вирішення проблеми – візьміть план прем’єра і дайте людям проголосувати з варіантом «залишитись у ЄС» у бюлетені».