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18 Березень 2019, Київ 08:10
Новини | Міжнародні

Мей може відмовитися від спроб провести Brexit найближчим часом – ЗМІ

Мей продовжує спроби заручитися підтримкою парламенту

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Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей може відмовитися від ідеї реалізувати Brexit найближчим часом, якщо євроскептики з Консервативної партії, яку вона очолює, не пообіцяють голосувати за її план виходу Сполученого королівства з ЄС. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Мей продовжує спроби заручитися підтримкою парламенту, але вона не буде виносити угоду на голосування у вівторок, якщо не буде значних шансів на її схвалення. Тоді під час візиту на саміт лідерів Європейського союзу в четвер вона буде вести переговори про перенесення Brexit на довгий термін.

За даними Bloomberg, сьогодні Мей має продовжити переговори з Демократичною союзною партією Північної Ірландії та депутатами-торі, які не підтримують план свого лідера. Щоб з третього разу схвалити угоду з ЄС у Палаті громад, Мей потрібна підтримка обох груп.

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Британія і ЄС досі не домовилися про умови Brexit. 13 березня британський парламент відхилив варіант виходу з ЄС без угоди про умови цього кроку. 14 березня депутати проголосували за перенесення виходу країни з Євросоюзу щонайменше до 30 червня.

Ще раніше того тижня депутати вдруге відкинули умови угоди, які прем’єр-міністр Тереза Мей погодила з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Уперше депутати відмовилися схвалити угоду в січні. Після того Мей продовжила переговори з керівництвом ЄС, але не домоглася істотних поступок. У березні Юнкер заявив, що на нове обговорення ЄС не погодиться.

Рішення про вихід Великої Британії з ЄС британці схввалили на референдумі влітку 2016 року. До того моменту Мей, яка очолювала МВС, виступала проти Brexit. Очоливши уряд, вона пообіцяла виконати волю виборців про вихід із ЄС.

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