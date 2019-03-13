Британські депутати відкидають план прем’єра щодо Brexit. Можливі варіанти розвитку подій

Лондон – Депутати британського парламенту 12 березня вдруге проголосували проти плану прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо виходу Сполученого Королівства з Європейського союзу. Британські парламентарі відкинули план Brexit керівника уряду 391 голосом «проти», 242 голоси було «за».

У своїй заяві одразу ж після оголошення результатів голосування Тереза Мей визнала, що глибоко шкодує, що її план не був підтриманий більшістю парламентарів. Мей додала, що цей результат означає, що британський парламент постає перед низкою «малоприємних варіантів».

Британські парламентарі тепер змушені будуть голосувати знов щодо питань, пов’язаних з Brexit, можливо, навіть двічі цього тижня.

Вечірнє голосування 12 березня депутатів парламенту у Вестмінстері занурило не лише британське керівництво, а й цілу країну в чергове коло непевності у тому, що саме станеться з планом виходу Великої Британії з Європейського союзу і чи станеться цей вихід взагалі.

План Мей про вихід з Євросоюзу був Палата громад парламенту Великої Британії відхилила вдруге за останні 3 місяці.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

Зокрема, Лондон і Брюссель домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка входить до складу Великої Британії, й Ірландією в складі ЄС. Нову угоду з цього питання мають укласти до грудня 2020 року.

Угода про Brexit стосувалася лише термінів виходу країни з ЄС, але не вказувала, якими будуть майбутні відносини між Британією і ЄС.

Серед іншого, документ передбачав, що Британія при виході має сплатити 50 мільярдів доларів, і дозволяє дворічний перехідний період, в який незмінним залишаться відносини у сферах торгівлі, міграції, безпеки і поїздок.

Дата виходу Британії з ЄС – 29 березня – зараз встановлена законом. Щоб її перенести за менш ніж три тижні, що залишилися, треба встигнути ухвалити поправки до закону. Крім того, з перенесенням дати повинен погодитися ЄС.

Опозиція в парламенті Британії виступає за повторний референдум щодо виходу з ЄС. Частина ж правлячих консерваторів, які виступають за Brexit, не хоче голосувати за наявний проект угоди з ЄС, вони вважають його невигідним для Британії.

Мей: «Депутати Палати громад мали перед голосуванням чіткий вибір»

Прем’єр-міністр Тереза Мей була помітно прикро вражена результатами голосування, які, втім, не можна назвати цілковитою несподіванкою для неї. У всякому разі Мей виголошувала свою промову після закінчення голосування доволі хриплим голосом і виглядала досить пригнічено. Британський прем’єр ще раз наголосила, що Сполучене Королівство постає перед перспективою втрати Brexit.

«Депутати Палати громад мали перед голосуванням чіткий вибір. Вони мусили або підтримати мій план Brexit, за яким Британія має залишити Європейський союз, або ризикувати опинитись у ситуації, коли ми не матимемо ані плану виходу з ЄС, ані самого Brexit», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії.

Brexit: можливі варіанти

Відтак, що ж саме тепер відбудеться з планом Терези Мей і з самим Brexit?

У цьому плані реальними і негайними постають кілька перспектив. Британський парламент знов голосуватиме у середу ввечері, 13 березня, щодо того, підтримати чи відкинути перспективу виходу з Євросоюзу 29 березня взагалі без жодної угоди.

За словами британських парламентарів, цей варіант також цілком ймовірно може бути провалений під час парламентського голосування. Тоді Вестмінстер очікує перспектива ще одного голосування, вже у четвер, 14 березня, цього тижня. Йтиметься про схвалення ідеї продовження крайнього терміну виходу Сполученого Королівства з ЄС. Звісно, всі 27 країн-членів ЄС муситимуть ще схвалити можливе подовження цього крайнього терміну для Лондона і його тривалість.

Ясна річ, британський уряд може уникнути в односторонньому порядку крайнього терміну виходу з ЄС 29 березня, але лише у випадку, коли скасує своє рішення про «розлучення» з Євросоюзом. Тереза Мей ще раз наголосила, що у жодному разі на це не піде. Але саме відтермінування Brexit може надати новий промінь надії тим у Британії, хто виступає за проведення повторного референдуму з питання виходу з ЄС. Відтак, ще одним наслідком голосування у вівторок може стати відкриття шляху до повторного референдуму.

На референдумі 2016 року 52% британців проголосували за вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу. Опоненти Brexit плекають надію, що люди збагнули, що обставини докорінно змінилися, відтак, можливо, віддадуть тепер свої голоси за те, аби залишитись у ЄС.

З огляду на все це, прем’єр-міністр Тереза Мей привселюдно заявила, що вже не нав’язуватиме своєї точки зору однопартійцям щодо того, як саме голосувати у середу. Вона визначила голосування з питання можливого виходу Британії з ЄС без жодної угоди як «вільне волевиявлення» депутатів-консерваторів.

Деякі прихильники жорсткої лінії щодо Brexit і далі наполягають, що радо віддадуть свої голоси за вихід з ЄС без жодної угоди як «шлях чіткого і однозначного прощання з Євросоюзом». Водночас існують прогнози, що більшість депутатів британського парламенту вбачатимуть у цьому справжню катастрофу для Сполученого Королівства, тому голосуватимуть проти.

Крім того, у зв’язку з провалом плану щодо Brexit Терези Мей постає ще одна надзвичайно серйозна перспектива – йдеться про можливі передчасні парламентські вибори. Віце-голова комітету рядових членів парламенту від керівної Консервативної партії Чарльз Вокер застеріг, що провал плану виходу з ЄС без угоди внаслідок голосування у середу призведе до оголошення передчасних виборів.

«Нинішня ситуація у парламенті у світлі відкидання планів керівництва Консервативної партії при владі є такою, що з нею цілковито не можна впоратися. Отож, як на мене, тут ясно, як день, що вже впродовж наступних тижнів, якщо не днів пролунає оголошення про проведення передчасних парламентських виборів», – заявив Чарльз Вокер.

Отож, беручи до уваги ймовірні два нові голосування депутатів британського парламенту, в середу і четвер, можливо, що картина щодо перспектив ймовірного розвитку подій і взагалі самого виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу стане дещо більш зрозумілою і конкретнішою під кінець цього тижня.