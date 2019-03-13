Голосування британських депутатів суттєво підвищило ймовірність Brexit без угоди – Туск

В Євросоюзі шкодують з приводу голосування щодо Brexit у парламенті Великої Британії, який 12 березня вдруге не підтримав пропоновану прем’єром Терезою Мей угоду щодо виходу країни з ЄС.

«Ми з боку ЄС зробили все, що можна, щоб досягти угоди. Складно сказати, що ще ми можемо зробити», – сказав речник президента Європейської ради Дональда Туска 12 березня.

«При тому, що до 29 березня залишається 17 днів, сьогоднішнє голосування суттєво підвищило ймовірність «Брекзиту» без угоди. Якщо у Великої Британії буде мотивований запит на перенесення, 27 членів ЄС розглянуть це питання й ухвалять одностайне рішення», – додав він.

Напередодні Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit. Проти висловився 391 член парламенту, «за» проголосували 242.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін після голосування заявив, що настав «час для загальних виборів».

Дата виходу Британії з ЄС – 29 березня – зараз встановлена законом. Щоб її перенести за менш ніж три тижні, що залишилися, треба встигнути ухвалити поправки до закону. Крім того, з перенесенням дати повинен погодитися ЄС.

Опозиція в парламенті Британії виступає за повторний референдум щодо виходу з ЄС. Частина ж правлячих консерваторів, які виступають за Brexit, не хоче голосувати за наявний проект угоди з ЄС, вони вважають його невигідним для Британії.

У січні парламент Британії вже відхиляв пропозицію Терези Мей щодо Brexit.