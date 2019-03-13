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13 Березень 2019, Київ 10:14
Новини | Міжнародні

Голосування британських депутатів суттєво підвищило ймовірність Brexit без угоди – Туск

«При тому, що до 29 березня залишається 17 днів, сьогоднішнє голосування суттєво підвищило ймовірність «Брекзиту» без угоди», – сказав речник президента Європейської ради Дональда Туска

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В Євросоюзі шкодують з приводу голосування щодо Brexit у парламенті Великої Британії, який 12 березня вдруге не підтримав пропоновану прем’єром Терезою Мей угоду щодо виходу країни з ЄС.

«Ми з боку ЄС зробили все, що можна, щоб досягти угоди. Складно сказати, що ще ми можемо зробити», – сказав речник президента Європейської ради Дональда Туска 12 березня.

«При тому, що до 29 березня залишається 17 днів, сьогоднішнє голосування суттєво підвищило ймовірність «Брекзиту» без угоди. Якщо у Великої Британії буде мотивований запит на перенесення, 27 членів ЄС розглянуть це питання й ухвалять одностайне рішення», – додав він.

Напередодні Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit. Проти висловився 391 член парламенту, «за» проголосували 242.

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Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін після голосування заявив, що настав «час для загальних виборів».

Дата виходу Британії з ЄС – 29 березня – зараз встановлена законом. Щоб її перенести за менш ніж три тижні, що залишилися, треба встигнути ухвалити поправки до закону. Крім того, з перенесенням дати повинен погодитися ЄС.

Опозиція в парламенті Британії виступає за повторний референдум щодо виходу з ЄС. Частина ж правлячих консерваторів, які виступають за Brexit, не хоче голосувати за наявний проект угоди з ЄС, вони вважають його невигідним для Британії.

У січні парламент Британії вже відхиляв пропозицію Терези Мей щодо Brexit.

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