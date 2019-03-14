Мей не виключила можливість ще одного голосування щодо плану Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей не виключає проведення третього голосування в парламенті стосовно плану виходу Сполученого королівства з Європейського союзу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Сьогодні палата громад британського парламенту розгляне питання відтермування Brexit.

Перед початком обговорення, на 15:30 за Києвом Мей планує зустрітися з членами свого Кабінету.

Вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня, але може бути перенесений, якщо Брюссель погодиться на офіційне прохання Британії з цього приводу.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив 14 березня, що ЄС готовий відкласти Brexit на «довгий термін», якщо Лондон про це попросить.

Представники ЄС раніше стверджували, що Лондон має надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Наприкінці травня відбудуться вибори до Європарламенту, і участь у них Великої Британії створить складну правову колізію.

За даними соціологічної компанії YouGov, 49% британців вважають, що вихід країни з ЄС треба перенести з 29 березня на більш пізній термін. Проти виступають 34%. Решта опитаних не мають твердої думки. Вихід без угоди з ЄС підтримують тільки 20 відсотків респондентів.

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Напередодні консерватор Чарлз Волкер заявив Бі-Бі-Сі, що у Великій Британії повинні бути оголошені дострокові вибори в разі провалу плану Мей.

Європейські політики заявляють, що більше не будуть вести з Лондоном переговорів про зміни в угоді про Brexit. Однак у Великій Британії залишається можливість відкликати свою заявку про вихід (проти чого виступає велика частина парламенту й уряд).