Парламент Британії голосуватиме щодо «Брекзиту» без угоди

У Палаті громад британського парламенту 13 березня пройде голосування з питання про вихід Великої Британії з Євросоюзу 29 березня без угоди з ЄС. Голосування відбудеться після того, як напередодні більшість депутатів вдруге відкинули проект угоди, запропонований прем’єр-міністром Терезою Мей.

Мей напередодні заявила, що голосування для депутатів від владної Консервативної партії буде вільним, уряд не має певної позиції. Решта партій різко проти «Брекзиту» без договору. Це означає, що, цілком ймовірно, депутати відкинуть вихід із ЄС без угоди.

У цьому випадку 14 березня має пройти ще одне голосування – про перенесення терміну «Брекзиту» з 29 березня на більш пізній термін, найімовірніше на три місяці.

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Представники ЄС, однак, стверджують, що британська сторона повинна надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Схвалити перенесення дати «Брекзиту» повинні всі країни ЄС.

Якщо цього не відбудеться, ймовірно, Британія все одно буде змушена 29 березня вийти з ЄС, або ж відкликати свою заявку на вихід.

Європейські політики висловили розчарування результатом вчорашнього голосування у британському парламенті і заявляють, що більше не будуть вести з Британією переговорів про зміни в угоді про «Брекзит».

Проти договору голосував 391 депутат – це не тільки представники опозиційних партій, але і 75 консерваторів. Більшість із них – прихильники «Брекзиту», договір же вони відкинули тому, що вважають низку його положень невигідним для Британії.

Лейбористи й інші опозиційні партії виступають за проведення повторного референдуму з питання про «Брекзит». Крім того, деякі політики висловлюються за проведення дострокових виборів.