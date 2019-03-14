Британський парламент голосуватиме щодо можливого перенесення Brexit

Британський парламент 14 березня розгляне можливе звернення до Брюсселя про перенесення термінів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Напередодні Палата громад проголосувала проти Brexit без угоди з ЄС.

Вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня, але може бути перенесений, якщо Брюссель погодиться на офіційне прохання Британії з цього приводу.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив 14 березня, що ЄС має бути відкритим до надання змоги Британії відкласти Brexit.

Туск додав, що звернеться із таким закликом до лідерів ЄС напередодні саміту в Брюсселі, запланованого на наступний тиждень.

Представники ЄС раніше стверджували, що Лондон має надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Наприкінці травня відбудуться вибори до Європарламенту, і участь у них Великої Британії створить складну правову колізію.

За даними соціологічної компанії YouGov, 49% британців вважають, що вихід країни з ЄС треба перенести з 29 березня на більш пізній термін. Проти виступають 34%. Решта опитаних не мають твердої думки. Вихід без угоди з ЄС підтримують тільки 20 відсотків респондентів.

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Напередодні консерватор Чарлз Волкер заявив Бі-Бі-Сі, що у Великій Британії повинні бути оголошені дострокові вибори в разі провалу плану Мей.

Європейські політики заявляють, що більше не будуть вести з Лондоном переговорів про зміни в угоді про Brexit. Однак у Великій Британії залишається можливість відкликати свою заявку про вихід (проти чого виступає велика частина парламенту й уряд).