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14 Березень 2019, Київ 13:29
Новини | Міжнародні

Британський парламент голосуватиме щодо можливого перенесення Brexit

Напередодні Палата громад проголосувала проти Brexit без угоди з ЄС

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Британський парламент 14 березня розгляне можливе звернення до Брюсселя про перенесення термінів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Напередодні Палата громад проголосувала проти Brexit без угоди з ЄС.

Вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня, але може бути перенесений, якщо Брюссель погодиться на офіційне прохання Британії з цього приводу.

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив 14 березня, що ЄС має бути відкритим до надання змоги Британії відкласти Brexit.

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Великобританія і «брекзит» в хаосі після провалу у парламенті – відео

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Туск додав, що звернеться із таким закликом до лідерів ЄС напередодні саміту в Брюсселі, запланованого на наступний тиждень.

Представники ЄС раніше стверджували, що Лондон має надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Наприкінці травня відбудуться вибори до Європарламенту, і участь у них Великої Британії створить складну правову колізію.

За даними соціологічної компанії YouGov, 49% британців вважають, що вихід країни з ЄС треба перенести з 29 березня на більш пізній термін. Проти виступають 34%. Решта опитаних не мають твердої думки. Вихід без угоди з ЄС підтримують тільки 20 відсотків респондентів.

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Напередодні консерватор Чарлз Волкер заявив Бі-Бі-Сі, що у Великій Британії повинні бути оголошені дострокові вибори в разі провалу плану Мей.

Європейські політики заявляють, що більше не будуть вести з Лондоном переговорів про зміни в угоді про Brexit. Однак у Великій Британії залишається можливість відкликати свою заявку про вихід (проти чого виступає велика частина парламенту й уряд).

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