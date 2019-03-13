Британський парламент проголосував проти виходу з ЄС без угоди

Британський парламент проголосував проти виходу з Євросоюзу без угоди з ЄС. За вихід з ЄС без угоди проголосували 308 депутатів Палати громад, проти – 312.

Рішення вийти з ЄС схвалив референдум, який відбувся у Великій Британії близько трьох років тому, датою Brexit було призначено 29 березня 2019 року. Угода з Євросоюзом про умови такого виходу уряд Терези Мей розробляв майже два роки.

14 березня Палата громад має провести ще одне голосування, про перенесення терміну Brexit на більш пізній термін. Представники ЄС стверджують, що Лондон має надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Наприкінці травня відбудуться вибори до Європарламенту, і участь у них Великої Британії створить складну правову колізію.

За даними соціологічної компанії YouGov, 49% британців вважають, що вихід країни з ЄС треба перенести з 29 березня на більш пізній термін. Проти виступають 34%. Решта опитаних не мають твердої думки. Вихід без угоди з ЄС підтримують тільки 20 відсотків респондентів.

Напередодні консерватор Чарлз Волкер заявив Бі-бі-сі, що у Великій Британії повинні бути оголошені дострокові вибори в разі провалу плану Мей.

Європейські політики заявляють, що більше не будуть вести з Лондоном переговорів про зміни в угоді про Brexit. Однак у Великій Британії залишається можливість відкликати свою заявку про вихід (проти чого виступає велика частина парламенту і уряд).