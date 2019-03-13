Мей голосуватиме проти «жорсткого» Brexit

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила в середу, що не буде голосувати за так званий «жорсткий» Brexit – вихід країни з ЄС без попередньої угоди.

«Я хочу залишити Європейський Союз з хорошою угодою, я вважаю, що у нас є хороша угода», – зазначила прем’єр.

Сьогодні У Палаті громад британського парламенту 13 березня пройде голосування з питання про вихід Великої Британії з Євросоюзу 29 березня без угоди з ЄС.

Мей напередодні заявила, що голосування для депутатів від владної Консервативної партії буде вільним, уряд не має певної позиції. Решта партій різко проти Brexit без договору. Це означає, що, цілком ймовірно, депутати відкинуть вихід із ЄС без угоди.

У цьому випадку 14 березня має пройти ще одне голосування – про перенесення терміну Brexit з 29 березня на більш пізній термін, найімовірніше на три місяці.

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Представники ЄС, однак, стверджують, що британська сторона повинна надати серйозне обґрунтування для такого перенесення і чіткий план дій. Схвалити перенесення дати Brexit повинні всі країни ЄС.

Якщо цього не відбудеться, ймовірно, Британія все одно буде змушена 29 березня вийти з ЄС, або ж відкликати свою заявку на вихід.

Європейські політики висловили розчарування результатом вчорашнього голосування у британському парламенті і заявляють, що більше не будуть вести з Британією переговорів про зміни в угоді про Brexit.