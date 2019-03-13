Радіо Свобода Daily: полковник Кривонос став заступником Турчинова замість Гладковського

Реакції на заключну частину розслідування «Bihus.info»

Розслідування журналістів проекту «Bihus.info» про розкрадання в українській оборонці продовжує впливати на президентську кампанію та на реакцію правоохоронців. Генпрокурор Юрій Луценко стверджував 12 березня, що журналіст Денис Бігус нібито зламував «коди диска» з матеріалами цієї справи. «Хай хтось пояснить Луценку, як усе працює у третьому тисячолітті», – так прокоментував твердження генпрокурора в ефірі Радіо Свобода Денис Бігус. А медіа-консультант «Батьківщини» Олексій Мустафін і політолог Володимир Цибулько оцінили політичні наслідки цього розслідування.

Кривонос замість Гладковського

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського, який є одним з основних фігурантів журналістського розслідування «Bihus.info» щодо розкрадання в «Укроборонпромі», з посади першого заступника секретаря РНБО. І призначив на цю посаду полковника Сергія Кривоноса.

«Мужність і військові здібності, проявлені полковником Кривоносом при обороні вкрай важливого для нас Краматорського аеропорту у 2014 році, говорять самі за себе», – мовиться у заяві президента. Кривонос буде займатися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань і питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО, уточнив Порошенко. Кривонос займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також він висував свою кандидатуру на виборах президента України, однак пізніше вирішив її зняти.

Розмова між начебто Тимошенко та Коломойським

Глава фракції БПП Артур Герасимов продемонстрував у Верховній Раді запис телефонної розмови, яку вели начебто Юлія Тимошенко та олігарх Ігор Коломойський. Раніше відео з таким записом було оприлюднене в соціальних мережах. У партії «Батьківщина» назвали це спробою відвернути увагу від звинувачень на адресу Петра Порошенка. Про що ж говорили Тимошенко і Коломойський дивіться і слухайте у відео.

Далі стисло.

Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером Європейського союзу.

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Національний банк випустить пам’ятні монети на честь томосу, а у Британії випустили монети на честь Стівена Гокінґа.

СБУ: російський розвідник створив агентурну мережу

Служба безпеки України повідомила про викриття спеціального інформаційного підрозділу й агентурної мережі, створених Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії. Вони базувалися в окупованому Луганську, але їхня діяльність стосувалася всієї України, кажуть у військовій контррозвідці СБУ: учасники групи готували і здійснювали антиукраїнські інформаційні кампанії, збирали й аналізували інформацію, в тому числі розвідувальну, про найвище керівництво України, Збройних сил, про сили й засоби, залучені до операції Об’єднаних сил. Куратором групи, як кажуть в СБУ, був кадровий працівник російської військової розвідки підполковник Олександр Сазонов. Два місяці тому цей персонаж уже «засвітився» в українському інтернеті, щоправда, тоді з зовсім іншого боку його діяльності. Детальніше про це за лінком.

«Суверенний інтернет»

Міністерство оборони Росії приступило до створення мультисервісної транспортної мережі зв’язку, яка стане основою для «суверенного інтернету».

Як повідомили у відомстві, мережа буде повністю готова через два роки, а перший етап роботи буде завершений до кінця 2019 року. До цього часу військові мають намір прокласти волоконно-оптичний кабель через Арктику.

Відзначається, що для мережі буде створений свій пошуковик, електронний журнал обліку дій, а також своя система ідентифікації користувачів. Мережа буде повністю закрита від світового інтернету і не буде мати точок обміну трафіком із ним.

Всю інформацію планується зберігати на серверах Міноборони Росії, яке вже почало створювати територіально-розподільні центри обробки даних.

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