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12 Березень 2019, Київ 16:05
Новини | Політика

Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО

Новопризначений заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос. Київ, 12 березня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

«Мужність і військові здібності, проявлені полковником Кривоносом при обороні вкрай важливого для нас Краматорського аеропорту у 2014 році, говорять самі за себе», – мовиться у заяві президента.

Кривонос буде займатися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань і питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО, уточнив Порошенко.

«Дуже важлива ваша характеристика – це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри. Ми маємо зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу», – наголосив президент під час зустрічі з Кривоносом.

На зустрічі був присутниій секретар РНБО Олександр Турчинов (крайній праворуч)
На зустрічі був присутниій секретар РНБО Олександр Турчинов (крайній праворуч)

Кривонос займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також він висував свою кандидатуру на виборах президента України, однак пізніше вирішив її зняти.

Зранку 4 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Гладковський є одним з основних фігурантів журналістського розслідування «Bihus.info» щодо розкрадання в «Укроборонпромі».

Сергій Кривонос
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