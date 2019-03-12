Порошенко призначив Кривоноса заступником секретаря РНБО

Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення полковника Сергія Кривоноса заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

«Мужність і військові здібності, проявлені полковником Кривоносом при обороні вкрай важливого для нас Краматорського аеропорту у 2014 році, говорять самі за себе», – мовиться у заяві президента.

Кривонос буде займатися питаннями переозброєння ЗСУ та інших військових формувань і питаннями військово-технічного співробітництва і питаннями взаємодії з НАТО, уточнив Порошенко.

«Дуже важлива ваша характеристика – це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри. Ми маємо зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу», – наголосив президент під час зустрічі з Кривоносом.

Кривонос займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також він висував свою кандидатуру на виборах президента України, однак пізніше вирішив її зняти.

Зранку 4 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Гладковський є одним з основних фігурантів журналістського розслідування «Bihus.info» щодо розкрадання в «Укроборонпромі».