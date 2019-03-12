СБУ: російський розвідник створив агентурну мережу. Тільки яку?

Служба безпеки України повідомила про викриття спеціального інформаційного підрозділу й агентурної мережі, створених Головним управлінням Генштабу Збройних сил Росії. Вони базувалися в окупованому Луганську, але їхня діяльність стосувалася всієї України, кажуть у військовій контррозвідці СБУ: учасники групи готували і здійснювали антиукраїнські інформаційні кампанії, збирали й аналізували інформацію, в тому числі розвідувальну, про найвище керівництво України, Збройних сил, про сили й засоби, залучені до операції Об’єднаних сил. Куратором групи, як кажуть в СБУ, був кадровий працівник російської військової розвідки підполковник Олександр Сазонов. Два місяці тому цей персонаж уже «засвітився» в українському інтернеті, щоправда, тоді з зовсім іншого боку його діяльності.

Створена в Луганську група з кодовою назвою «Сапфір», за повідомленням військової контррозвідки СБУ, виконувала серйозні завдання. Ця група, на чолі із завербованою російською військовою розвідкою громадянкою України, як кажуть в українській спецслужбі, займалася у соцмережах дискредитацією найвищого військовополітичного керівництва України.

Окрім іншого, члени групи публікували фіктивні заклики від імені, нібито, патріотичних сил до антиурядових акцій під гаслами боротьби із корупцією і імпічменту президента України. Також контррозвідка повідомляє і розпалювання «Сапфіром» міжконфесійної ворожнечі напередодні виборів.

Серед конкретних прикладів роботи цієї групи керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко назвав фальшивий наказ від імені Міністерства оборони України про нібито припинення нарахування всіх додаткових виплат військовослужбовцям Збройних сил, а також роботу із дискредитації програми СБУ «На тебе чекають удома» для учасників незаконних збройних формувань, які не вчинили тяжких злочинів і хочуть повернутися до нормального життя. Серед іншого, кажуть в СБУ, група працювала і над поширенням матеріалів, що переконували у неможливості надання Православній церкві України томосу про канонічну автокефалію.

Поставлені російською розвідкою завдання група виконувала за допомогою спеціально зареєстрованих у соцмережах сторінок і проукраїнського, і сепаратистського спрямування. Для цього вони створили загалом понад 50 акаунтів і 130 груп у соцмережах, а також використовували спеціально розроблені сайти, месенджери IP-телефонії, електронні поштові скриньки, а ще розсилали листівки й СМС-повідомлення провокаційного змісту українським військовим, наголосили в СБУ.

Про все це керівниця групи «Сапфір» звітувала своєму кураторові. За даними СБУ, це підполковник Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, тобто російської військової розвідки, Олександр Сазонов, із оперативним псевдонімом «Павел Бодров». Українська спецслужба опублікувала й деякі документи щодо нього, такі, як копію його російського паспорта чи старого наказу про присвоєння класності Сазонову, тоді ще старшому лейтенантові.

Російський розвідник і мережа жінок?

Але згадки про діяльність у Луганську підполковника Головного управління Генштабу Збройних сил Росії Олександра Сазонова з’явилися в українському інтернеті ще два місяці тому. За фотографіями можна припустити, що йдеться про ту саму людину, про яку нині заявили в СБУ.

Ймовірно, першим публічним викривачем росіянина був журналіст Андрій Цаплієнко. Він у своєму телеґрам-каналі повідомляв іще в середині січня, що Сазонов відряджений на окуповану частину Луганщини, тільки інакше була визначена підпорядкована йому група – оперативна група російських офіцерів із кодовою назвою «Луганськ».

За даними української контррозвідки, на які послався тоді журналіст, коло завдань цієї групи небезпечно широке: це і дезорганізація роботи тилу, з’єднань і частин Збройних сил України, і знищення або виведення з ладу елементів системи управління українськими військами, і наведення засобів ураження на критично важливі об’єкти Збройних сил України, і проведення акцій дезінформаційного психологічного впливу на командування й особовий склад Збройних сил України, і, нарешті, проведення розвідувально-підривних спеціальних заходів ДСД (диверсія, саботаж, дезінформація).

Але, за даними журналіста, який підкріпив їх відеозаписом, Сазонов «здебільшого надавав перевагу стрільбі з шампанського в компанії привітної жінки». На відео людина, схожа на ту, що нині на фото від СБУ, керуючи автом, на ходу відкорковує ігристе і за кермом п’є напій просто з пляшки – за його словами, з нагоди вже третьої доби святкування дня народження «котика»; поруч чути жіночий голос.

Після того й інші засоби інформації стали писати про російського розвідника. Наприклад, видання «Остров» послалося на представників кібергрупи «Восток-Вендета», яка, за словами видання, отримала свої дані про Сазонова. Серед наданих групою документів – ті самі копії паспорта і наказу, які нині опублікувала СБУ, – а також численні фотографії цієї людини в інтимних ситуаціях із жінками – при тому, що тут же оприлюднений і паспорт дружини російського офіцера в Росії. Це видання додало, що Сазонов уперше прибув до Луганська ще 2015 року, хоча Цаплієнко називав 2018-й. Також видання написало, що псевдонімом Сазонова – можливо, на той час – було «Лазарєв».

А видання з Луганщини «Трибун» опублікувало й нібито фрагмент опитування жінки, яка мала в Луганську близькі стосунки з Сазоновим. За її твердженнями, більшою частиною «інформаторів» російського розвідника були саме жінки. Джерело запису видання не назвало.

Пізніше видання «Цензор.нет» процитувало ті самі свідчення жінки, вже посилаючись на контррозвідку СБУ. Сама українська спецслужба таких даних не оприлюднювала.

Радіо Свобода не мало можливості перевірити автентичність усіх згаданих матеріалів.