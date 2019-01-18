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Можно ли получить реальный срок за антиукраинские высказывания в соцсетях? Согласно данным СБУ, можно. За прошлый год служба привлекла к ответственности полсотни человек за администрирование антиукраинских групп. Борьба с пропагандой в интернете – дело необходимое, считают медиаэксперты. Однако наказывать можно только тех, кто открыто призывает к незаконным действиям. За распространение фейков или перекручивание фактов наказать практически нереально, поэтому в этой борьбе нужны другие подходы, указывают эксперты, – учить людей критически воспринимать информацию, а также делать опровержения фейков.

В прошлом году за антиукраинскую пропаганду в соцсетях к ответственности привлекли 49 человек, сообщается на сайте СБУ: 29 лицам сообщено о подозрении, а 20 человек уже осудили. Если посмотреть материалы, размещенные на сайте, то по большей части привлекали администраторов соцсетей по статьям 109 и 110 Криминального кодекса Украины – за публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Государство должно контролировать информацию, которая распространяется в интернете и потенциально может посягать на государственное устройство, считает директор Института медиа права Тарас Шевченко. К этой сфере внимание СБУ должно быть максимальным, говорит он. И в какой-то степени, по мнению эксперта, государство в этом плане недорабатывает, так как еще достаточно много людей работают против интересов государства.

Такие модераторы очень часто могут находиться за пределами территории Украины

«Главной проблемой в привлечении к ответственности виновных лиц, администрирующих целые группы, направленные на распространение сепаратистских высказываний, является то, что такие модераторы очень часто могут находиться за пределами территории Украины, в частности в России. И тогда они фактически недоступны для украинского правосудия», – говорит Тарас Шевченко.

Оценить, насколько законны действия СБУ, в таких ситуациях сложно, считает исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникаций Диана Дуцик, так как для этого нужно ознакомиться с каждым делом отдельно. По ее словам, бороться с распространителями антиукраинской пропаганды в соцсетях нужно, но это сложный процесс, поскольку наказывать по закону можно только тех, кто открыто призывает к свержению государственного строя. Но чаще в соцсетях используются более тонкие манипуляции, говорит Диана Дуцик, – перекручивание информации, откровенные фейки. В таких ситуациях обвинять кого-то сложно – человек может просто сказать, что это его мнение, поэтому основой в борьбе с пропагандой в соцсетях, уверена она, остается медиагигиена.

Единственный выход – учить людей критическому мышлению

«Единственный выход – учить людей критическому мышлению. Учить их критически воспринимать и анализировать ту информацию, которую они получают такими каналами», – считает Диана Дуцик.

Важно, чтобы люди понимали, откуда и для чего может распространяться информация – Александр Демченко

О необходимости повышении медиаграмотности населения говорит и продюсер Радио Донбасс.Реалии Александр Демченко. Он в течение последних лет активно мониторит сепаратистские группы в соцсетях и считает, что борьба с ними – это как поединок с гидрой: закроешь одну группу, а на ее месте вскоре появляется еще 10 подобных. Тем более, далеко не за все материалы можно привлечь к ответственности, добавляет он, а эффективность таких групп достаточно высока.

«Обычные пользователи соцсетей часто клюют на информацию, которая имеет все признаки фейков. Эти признаки часто бывают такие, что информация носит шокирующий характер. Людям сложно оценить происхождение этой информации, и они реагируют на нее эмоционально. Важно, чтобы люди имели медиаграмотность – понимали, откуда и для чего может распространяться такая информация», – говорит Александр Демченко.

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Также, по его мнению, одну из ключевых ролей в этой борьбе должны исполнять журналисты, которые бы делали опровержения фейков.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)