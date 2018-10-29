Эксперты Института массовой информации в свежем исследовании поймали несколько украинских СМИ («112.ua», NewsOne, «Вести», «Комментарии», «Страна.ua», znaj.ua и другие) на повторении сообщений российской пропаганды. До этого ввести санкции против телеканалов 112 и NewsOne за «системные признаки подражания дискурсивных практик российской имперско-шовнинистической пропаганды» предложил украинский парламент.

Перед выборами поток манипуляций в СМИ растет. Мы коротко расскажем о трех способах, с помощью которых вас могут обманывать «журналисты».

Чья правда

Если медиа транслирует вам лишь одну позицию в конфликтном вопросе, перед вами нет реальной картины происходящего, а есть лишь чья-то ее интерпретация. Так информация становится тенденциозной, искажается ее контекст.

помимо российской версии, нужно представить результаты международных организаций, которые провели исследование и показали, что виновата Россия

«Была тема с «Боингом», Минобороны России заявило о своей новой версии того, что Украина якобы виновата в этой трагедии, – приводит пример медиаэксперт Института массовой информации Елена Чуранова. – Это нормально, что украинские СМИ тоже захотели об этом рассказать. Но помимо российской версии, нужно представить результаты международных организаций, которые провели исследование и показали, что виновата Россия, важно также показать украинскую версию. Сайты, которые мы мониторили, рассказывая об этой теме, подавали просто сторону России и все».

Еще один пример - из опыта редакции Радио Донбасс.Реалии. Подконтрольные группировкам «ЛДНР» телеканалы в день, когда в Стамбуле решался вопрос об автокефалии УПЦ КП, распространили заявление: решение о томосе отложено до ноября. Они сослались на слова митрополита Австрийского и экзарха Венгрии Арсения Кардамакиса. Контекст происходящего при этом канал полностью упустил.

«И вот вердикт: момент неподходящий. Он отметил, что вселенский патриарх не хочет создавать новых проблем для православных верующих», – процитировал якобы решение синода сепаратистский «Юнион».

Спустя несколько часов из Стамбула пришло сообщение, что с главы УПЦ КП Филарета сняли анафему, а томос Украине – будет. Каналы группировок «ЛДНР» молчали об этом до утра – уж очень контрастно выглядела бы эта новость рядом с только что обещанным отказом. Митрополит Кардамакис действительно заявлял, что решение о томосе отложено – но это были лишь заявления одного участника переговоров в кулуарах. К тому же, цитируемые слова о «новых проблемах для православных» на самом деле принадлежали самому Кардамакису, а не вселенскому патриарху.

Еще один пример вокруг «церковых войн» привела медиааналитик Елена Чуранова. После исторического решение Константинополя о томосе для Украины, 112 канал сообщил о том, что «В УПЦ заявляют о создании Минкультом комиссии для описи имущества церкви». Ту же самую новость опубликовало и издание «Украинская правда» - с одним нюансом: журналисты обратились за комментарием к Министерству культуры, где сообщение УПЦ МП опровергли.

В новостях свое мнение держат при себе

По законам, которыми пользуются качественные СМИ, в информационных материалах – это заметки, новости, последние известия – журналист не имеет права делать ремарки от себя. Это называется оценочными суждениями.

Продолжая пример с новостью о «Боинге», медиаэксперт Елена Чуранова говорит: «В заголовках говорилось о том, что виновата Украина, и в своих новостях российские журналисты уже добавляют собственные оценочные суждения».

Например: «Впечатление такое, что шум в медиа должен отвлекать внимание от российского расследования», – добавляет автор сюжета на российском канале, имея ввиду шум вокруг правых митингов в Украине.

Если какая-либо оценка происходищего все же звучит в новостях – обязательно должен быть назван тот, кто ее произнес. Политологи, экономисты, политики, сантехники – имеют право комментировать события со своей точки зрения. Журналист – нет.

Озвучивать свое мнение журналист может лишь в авторской передаче или статье. Такие продукты могут называться «взглядом», «колонкой», «блогом», «мнением» – то есть должны содержать указание на субъективный взгляд автора. Тогда вы четко знаете, что сообщаемая вам информация – не факт, а чья-то оценка.

Повторение — мать учения. И зомбирования

Иногда журналисты ошибаются. И нарушение стандартов качества может быть вовсе неумышленным. Например, представитель второй стороны не вышел на связь. Или ведущий просто плохо подготовился к эфиру, не изучив все подробности. Это еще не значит, что редакция умышленно вас дезинформирует. А когда – умышленно?

«Есть 2 критерия пропаганды в контенте, – объясняет медиааналитик, директор общественной организации «Детектор медиа» Галина Петренко.

если раз к разу повторяется один и тот же меседж без конца в одном и том же медиа – вот это уже маркер

– Один – это несоблюдение стандартов, а второй – повторяемость одних и тех же меседжей. Да, может быть ситуация, когда гость пришел в студию, что-то говорит, а ведущий ему не прооппонировал. Но если раз к разу повторяется один и тот же меседж без конца в одном и том же медиа – вот это уже маркер».

Оцените: насколько канал, которое вы привыкли смотреть, навязывает вам один и тот же взгляд на происходящее?

Крупные и авторитетные редакции придерживаются в своей работе журналистских стандартов – это своеобразный ГОСТ, по которому производится информационный продукт. У этих правил есть вариации, но по духу все они близки и базируются на образцах, которое журналистское сообщество вырабатывало десятилетиями. Если вам интересно глубже вникнуть в эту тему – вот как устроены журалистские стандарты в старейший мировых редакциях:

ВВС,

Радіо Свобода,

Национальное общественное радио США (NRP),

New York Times.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)