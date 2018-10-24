Новини Радіо Свобода увійшли до списку найдостовірніших – незалежне дослідження

Радіо Свобода увійшло до четвірки з 50 найбільш популярних в Україні сайтів, у новинах яких немає ознак недостовірності, йдеться в оприлюдненому Інститутом масової інформації та виданням «Тексти» дослідженні.

«Ми визначили шість критеріїв недостовірних новин: ненадійне джерело інформації, недостовірна новина, маніпулятивний заголовок, фейк, маніпуляції з емоціями та мова ворожнечі. Ці критерії ми застосували до новин та визначили антирейтинг», – вказують дослідники.

«На першому місці опинилася російська «Комсомольська правда». Чому вона взагалі присутня в нашому дослідженні? Бо входить у топ-50 видань, які найбільше читають в Україні. Її українська «дочка», «Комсомольська правда в Україні», перебуває на 10-му місці антирейтингу», – повідомляють аналітики.

«У діапазоні першої десятки, також прогнозовано, російські ЗМІ (нагадуємо, що вони теж популярні в Україні), такі як «Лента.ру» і «Вести.ру». Поруч із ними – українське видання з відверто проросійською риторикою «Страна.юа». Також у першій десятці антирейтингу – українські сайти, які в журналістських колах давно називають «зливними бачками», – відзначають Інститут масової інформації та «Тексти».

Серед тих видань, у новинах яких дослідники впродовж тижня не знайшли ознак недостовірності, крім Радіо Свобода, фігурують також видання ukrinform.ua, news.liga.net та hromadske.ua.

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів є «Українське радіо», «Радіо НВ». Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Ваша Свобода» та «Суботнє інтерв’ю».