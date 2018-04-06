Радіо Свобода ввійшло в п'ятірку найефективніших українських медіа-брендів, свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу.

Мета дослідження, як стверджують його автори, - виявити потенціал популярних медіа як платформ для поширення ідей або фактів, їх здатності привертати увагу інтернет-аудиторії до своїх повідомлень та провокувати дискусію в мережевому просторі.

Автори рейтингу вказують на те, що зазвичай на українському ринку беруться до уваги показники відвідуваності. Саме тому було вирішено створити методику, яка б враховувала якість аудиторії, цитованість та вплив в Facebook.

"Дотримання редакцією журналістських стандартів, інші характеристики контенту, джерела доходів та фінансові показники медіа не втрапили до об’єктиву цього дослідження, хоча вони, безумовно, впливають на репутацію ресурсів та їхню ефективність в якості медіа-каналу", - зазначили в Центрі контент-аналізу.

Створений індекс врахував п'ять факторів, що надаються до об’єктивного, як стверджують дослідники, кількісного вимірювання і комплексно характеризують ефективність медіа-бренду: відвідуваність, цитованість, охоплення згадувань, якісний трафік та Facebook-взаємодії.

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів є «Українське радіо», «Радіо НВ». Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Завтра», «#ВУкраїні», «Ваша Свобода» та «Суботнє інтерв’ю».