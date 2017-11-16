«UA: Перший» починає показ документального проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ

16 листопада телеканал «UA: Перший» почне показ нового документального проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ. У четвер, о 19-й годині в ефір вийде перший епізод «Бобринецькі ковбої». Українська редакція Радіо Свобода готує цей проект на замовлення телеканалу «Настоящее Время», обидві редакції є частиною міжнародного мовлення, яке фінансує Конгрес Сполучених Штатів.

На Кіровоградщині фермери почали масово озброюватися. Спочатку сотні, а потім і тисячі. Хто вони – місцеві «ковбої», які намагаються захиститися, хто насправді ті, кого вони називають «рейдерами», і де шукати правду – про це йдеться у першому документальному фільмі циклу.

Україна, яку показуємо ми, – унікальна своїми людьми. Через історії героїв ми демонструємо, чим живуть люди, чи-то в глибинці, чи у великому місті

«Україна, яку показуємо ми, – надзвичайна та унікальна насамперед своїми людьми. Саме через історії героїв ми демонструємо, чим живуть люди, чи-то в глибинці, чи у великому місті. Ці люди самі змінюють свою долю і свою країну – країну, де вже давно припинили розраховувати на владу і навчилися вирішувати свої проблеми самі. Саме тому цей проект вийшов актуальним, гострим і водночас дуже красивим», – наголошує головний продюсер Радіо Свобода Наталія Симоніна.

Ми показуємо проблеми, про які бояться говорити. Наприклад, на Кіровоградщині фермери вперше показали нам свої озброєні загони і розповіли, хто їм загрожує

«Ми поставили собі за мету показати таку Україну, яку ще ніхто не показував. Ми їдемо туди, де ніколи не бачили телевізійників, ми говоримо на незручні теми і показуємо проблеми, про які бояться говорити. Наприклад, на Кіровоградщині фермери вперше показали нам свої озброєні загони і розповіли, хто їм загрожує. На Волині є місце, яке називають селом вдів, 80-річні бабусі практично відрізані від світу, вони досі плавають на човнах і рибалять, а ще знімаються у голлівудському кіно. На Закарпатті, у Нижній Апші, нас пустили в свої палаци люди, яких називають «румунськими королями», ми дізналися, як вони заробляють на 60-кімнатні будинки. Я можу говорити про проект годинами. Це не «тревел-шоу», це невигадані історії справжніх людей», – розповідає автор документального циклу, журналіст Радіо Свобода Антоніна Маровді.

Українською мовою проект виходитиме в ефір із 16 листопада щочетверга о 19:00 на телеканалі «UA: Перший», російською – щосереди о 19:30 на телеканалі «Настоящее время».

Українська редакція Радіо Свобода готує проект #ВУКРАЇНІ на замовлення телеканалу «Настоящее Время», обидві редакції є частиною міжнародного мовлення, яке фінансує Конгрес США.

«Настоящее время» – це 24-годинне телевізійне та інтернет-мовлення, що орієнтується на російськомовну аудиторію в різних країнах світу. Проект стартував у 2014 році з однойменної телепрограми.

Українська редакція Радіо Свобода співпрацює з UA: Перший з 2014 року, в ефірі суспільного мовника виходить телепрограма «Схеми: корупція в деталях».