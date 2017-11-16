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16 Листопад 2017, Київ 09:18
Політика

«UA: Перший» починає показ документального проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ

Скріншот із фільму «Бобринецькі ковбої»

16 листопада телеканал «UA: Перший» почне показ нового документального проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ. У четвер, о 19-й годині в ефір вийде перший епізод «Бобринецькі ковбої». Українська редакція Радіо Свобода готує цей проект на замовлення телеканалу «Настоящее Время», обидві редакції є частиною міжнародного мовлення, яке фінансує Конгрес Сполучених Штатів.

На Кіровоградщині фермери почали масово озброюватися. Спочатку сотні, а потім і тисячі. Хто вони – місцеві «ковбої», які намагаються захиститися, хто насправді ті, кого вони називають «рейдерами», і де шукати правду – про це йдеться у першому документальному фільмі циклу.

Україна, яку показуємо ми, – унікальна своїми людьми. Через історії героїв ми демонструємо, чим живуть люди, чи-то в глибинці, чи у великому місті
Наталія Симоніна

«Україна, яку показуємо ми, – надзвичайна та унікальна насамперед своїми людьми. Саме через історії героїв ми демонструємо, чим живуть люди, чи-то в глибинці, чи у великому місті. Ці люди самі змінюють свою долю і свою країну – країну, де вже давно припинили розраховувати на владу і навчилися вирішувати свої проблеми самі. Саме тому цей проект вийшов актуальним, гострим і водночас дуже красивим», – наголошує головний продюсер Радіо Свобода Наталія Симоніна.

Ми показуємо проблеми, про які бояться говорити. Наприклад, на Кіровоградщині фермери вперше показали нам свої озброєні загони і розповіли, хто їм загрожує
Антоніна Маровді

«Ми поставили собі за мету показати таку Україну, яку ще ніхто не показував. Ми їдемо туди, де ніколи не бачили телевізійників, ми говоримо на незручні теми і показуємо проблеми, про які бояться говорити. Наприклад, на Кіровоградщині фермери вперше показали нам свої озброєні загони і розповіли, хто їм загрожує. На Волині є місце, яке називають селом вдів, 80-річні бабусі практично відрізані від світу, вони досі плавають на човнах і рибалять, а ще знімаються у голлівудському кіно. На Закарпатті, у Нижній Апші, нас пустили в свої палаци люди, яких називають «румунськими королями», ми дізналися, як вони заробляють на 60-кімнатні будинки. Я можу говорити про проект годинами. Це не «тревел-шоу», це невигадані історії справжніх людей», – розповідає автор документального циклу, журналіст Радіо Свобода Антоніна Маровді.

Скріншот із фільму «Бобринецькі ковбої»
Скріншот із фільму «Бобринецькі ковбої»

Українською мовою проект виходитиме в ефір із 16 листопада щочетверга о 19:00 на телеканалі «UA: Перший», російською – щосереди о 19:30 на телеканалі «Настоящее время».

Українська редакція Радіо Свобода готує проект #ВУКРАЇНІ на замовлення телеканалу «Настоящее Время», обидві редакції є частиною міжнародного мовлення, яке фінансує Конгрес США.

«Настоящее время» – це 24-годинне телевізійне та інтернет-мовлення, що орієнтується на російськомовну аудиторію в різних країнах світу. Проект стартував у 2014 році з однойменної телепрограми.

Українська редакція Радіо Свобода співпрацює з UA: Перший з 2014 року, в ефірі суспільного мовника виходить телепрограма «Схеми: корупція в деталях».

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