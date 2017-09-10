Проект «Завтра» з участю Радіо Свобода вийде в ефір на телеканалі «112 Україна»

10 вересня стартує спільний телевізійний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна» – «Завтра». У програмі ведучі разом з гостями будуть аналізувати події в Україні і за кордоном і те, як вони будуть відображатися на майбутньому України.

«Для Радіо Свобода принципово дотримуватися професійних стандартів, дати глядачеві доступ до об’єктивної інформації. Це наша місія. Ми раді, що знайшли розуміння з телеканалом «112 Україна». У нас вже є один успішний проект – це «Донбас.Реалії», – заявила головний продюсер Української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна.

«Завтра» – це не просто аналітична програма, не просто підсумки тижня. В новому проекті ми розширимо горизонти проблем. Замість звичайних спікерів в студії будуть лише профільні фахівці – люди, які глибоко в проблемі. Ставка під час розмови – не на тривалості, а на суті сказаного», – зауважує ведучий проекту Олег Білецький.

Програма має виходити в ефір в осінньому сезоні на телеканалі «112 Україна» щонеділі о 22:00.

З січня цього року на телеканалі «112 Україна» щонеділі виходить програма Радіо Свобода Донбас.Реалії, яка аналізує події з обох боків лінії розмежування.

Українська редакція Радіо Свобода також співпрацює з низкою інших мовників, серед яких телеканали «UA:Перший», «Еспресо», «24-й», «Громадське ТВ», «ICTV» та «1+1».