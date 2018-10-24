(Друкуємо мовою оригіналу)

Восемь украинских СМИ – среди которых «112.ua», NewsOne, издания «Вести», «Комментарии» и «Страна.ua» – дословно повторяют сообщения российских пропагандистских изданий «ТАСС», «РИА Новости», «Комсомольская правда» и «Вести.ру». Об этом говорят аналитики Института массовой информации. Что делать с украинскими СМИ, которые транслируют точку зрения России в войне? Почему возможные санкции против этих СМИ критикуют медиаэксперты и ОБСЕ? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили медиаэксперт Института массовой информации Елена Чуранова и медиа-аналитик, директор общественной организации «Детектор медиа» Галина Петренко.

– Елена, вы провели сравнение российских и украинских СМИ. Было много критики, что раздувается межнациональная вражда. Что вам удалось выяснить из этого мониторинга?

Елена Чуранова: На самом деле, мы хотели посмотреть какие украинские СМИ в интернете подхватывают основные нарративы кремлевской пропаганды: «112.ua», NewsOne, издания «Вести», «Комментарии», «Страна.ua», «Знай.ua», «2000.ua», «Комсомольская правда» в Украине. Видно, что эти сайты работают по каким-то своим методичкам, там не четкое повторение месседжей, которые идут в кремлевских СМИ.

– Приведите какие-то примеры? Представители этих СМИ отрицают любую связь с такой московской информполитикой. Что вам удалось найти?

У «РИА Новости» минимум две новости в час об Украине. Это федеральное информационное агентство, и Украина – одна из основных тем

Елена Чуранова: Мы взяли все новости за неделю, которые были в новостных лентах четырех российских сайтов: «ТАСС», «РИА Новости», «Комсомольская правда» и «Вести.ру». Интересно, что новостей про Украину очень много. И, например, у «РИА Новости» минимум две новости в час об Украине. Это федеральное информационное агентство и Украина – одна из основных тем. При чем, новости касаются даже каких-то локальных историй, как ДТП. Что, казалось бы, не должно интересовать российскую аудиторию.

– А зачем о таких мелких происшествиях сообщают в федеральных российских СМИ?

Елена Чуранова: Создавать общую картину, что тут все плохо. Потому что, в основном эти локальные новости о плохом, им надо хоть что-то такое вставить об Украине.

И основные темы, которые встречались за неделю, это «ДНР» и «ЛНР», российские СМИ об этом пишут чаще всего. То, что они пишут, не меняется уже на протяжении четырех лет, что якобы «украинская армия не выполняет «Минские соглашения», «обстреливает мирное население» и что «Киев ведет деструктивный подход в переговорах в Минске».

В украинских СМИ, например, обсуждалась тема введения миротворцев и была новость на «РИА Новости», что постоянный представитель России Василий Небензя назвал идею ввода миротворцев ООН в Донбасс бесперспективной, украинский сайт «Вести» поставил так: «Постпред РФ в ООН назвал приход миротворцев на Донбасс оккупацией». То есть, по их мнению, украинский предложенный вариант введения миротворцев абсолютно бесперспективный и его нельзя использовать.

– А что такого плохого, если украинский сайт привел слова российского чиновника, официального представителя?

Елена Чуранова: Плохо, когда есть несоответствие журналистским стандартам. Например, была тема с «Боингом», Минобороны заявило о своей версии того, что Украина якобы виновата в этой трагедии. Это нормально, что украинские СМИ тоже захотели об этом рассказать. Но помимо российской версии, нужно представить результаты международных организаций, которые провели исследование и показали, что виновата Россия, важно показать украинскую сторону.

Сайты, которые мы мониторили, рассказывая об этой теме, подавали просто сторону России и все. В заголовках говорилось о том, что виновата Украина, и в своих новостях они уже добавляют собственные оценочные суждения, что российские расследования являются правдой, это написано от лица журналиста.

– Галина, те украинские СМИ, которые выловила Елена таким мониторингом, с украинским капиталом, украинскими владельцами – чем-то объединены? Есть определенная система, нарратив, задумки? Или это такое совпадение?

Галина Петренко: Могут быть и объединены, но не все. Коллеги из ИМИ мониторили сайты тех СМИ, а мы еще и мониторим эфир. И касательно эфиров, можно выдвинуть те же претензии телеканалам «112.ua» и NewsOne, а еще и к «Интеру». Но он пока не фигурирует в санкциях.

– Как думаете, есть ли какая-то определенная информационная политика? Если оценить масштабно, раскручивается некая программа через украинские СМИ?

Раскручивается попытка поссорить разные части Украины между собой. Особенно это опасно в преддверии выборов

Галина Петренко: Никакая скоординированная деятельность не ведется сама по себе, ее ведут люди. Интересно, где сидят эти люди, предположительно они граждане Украины, у них есть офисы, у них где-то здесь живут родственники и какая вообще их мера ответственности и виденье себя в мире.

Раскручивается попытка поссорить разные части Украины между собой. Особенно это опасно в преддверии выборов. Потому что не понятно, какой у нас будет президент, а еще более страшно, какой у нас будет парламент при такой стратегии.

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– С вашей точки зрения, достаточно ли подобных мониторингов для каких-либо санкций? Потому что можно и в эфирах других телеканалах найти манипуляции. Ведь разные телеканалы принадлежат разным владельцам.

Мы говорим о медиа, которые, видимо, конкретно работают против государства. Против тех же телеканалов «112.ua» и NewsOne есть более серьезные претензии

​Галина Петренко: Есть разница, пытаетесь вы уничтожить ту страну, в которой вы вещаете или просто боретесь с конкретными политиками. А мы говорим о медиа, которые, видимо, конкретно работают против государства, в котором они вещают. Против тех же телеканалов «112.ua» и NewsOne есть более серьезные претензии, чем только мониторинг контента. Это слабый аргумент для закрытия медиа.

Уже достаточно долго ведутся споры и переговоры, в частности, «112.ua» подвешен с лицензиями: ему их и не продлевают, и не отказывают. Тут большой вопрос, почему регулятор себя так ведет. А регулятор связан с высшим руководством государства. А оно вроде одной рукой пытается ввести санкции через СНБО и не может пойти более симпатичным путем – не продлить лицензию через Нацсовет.

– А на каком основании?

Галина Петренко: Кейс по каждому телеканалу немного разный. Но если говорить про «112.ua», когда-то было выдано 5 лицензий на 5 региональных вещателей. Они неожиданно срослись в один телеканал. Это просто нарушение условий выдачи лицензии и вот она благополучно подошла к концу. Каналу не отказывают в лицензии и не выдают ее.

– Галина, вы сказали, эти телеканалы отличаются тем, что они хотят уничтожить страну, в которой работают. Почему вы так думаете?

О вредных месседжах. Например: «Украине нужен мир любой ценой и надо вести переговоры с сепаратистами» – это уже расшатывания ситуации в воюющей стране

​Галина Петренко: Есть разница между свободой слова и разных точках зрения или о вредных месседжах. Например: «Украине нужен мир любой ценой и надо вести переговоры с сепаратистами» – это уже выходит за рамки свободы слова и это переходит в вопрос пропаганды, расшатывания ситуации в воюющей стране.

– Есть ли информация, кому принадлежат эти СМИ? Это граждане Украины?

Галина Петренко: Есть иностранные граждане, граждане Евросоюза, про которых есть подозрение, что они подставные собственники. Большинство этих СМИ объединяет, что они имеют какие-то вопросы с прозрачностью их собственности.

Если эти СМИ заблуждаются, высказывая свою точку зрения, мы можем сесть за стол переговоров при медиации международных организаций, обсудить как журналист должен работать на выборах и этого придерживаться. Я уверяю, что с их стороны не будет подписана эта инициатива.

Были попытки со стороны ОБСЕ провести конференцию в Украине с участием СМИ, которых мы называем пророссийскими и с нами. Но мы не достигли консенсуса.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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