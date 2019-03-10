КДБ Білорусі перевіряє інформацію СБУ, шукаючи білоруських наймитів групи «Вагнера»

Комітет державної безпеки Білорусі проводить перевірку поширеної Службою безпеки України інформації про участь білоруських громадян у бойових діях на території іноземних держав. Про це повідомив новинному агентству БелаПАН офіцийний представник КДБ Білорусі Андрій Ярош.

За його словами, перевірку проводять відповідно до закону «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості про хід перевірки не можуть бути оприлюднені, оскільки законодавства про державні таємниці це забороняє.

«Ми проводимо необхідні оперативно-розшукові заходи. Поки це вся інформація», – сказав Ярош.

Раніше СБУ оприлюднила відомості про білорусів, які воюють у складі так званої ПВК (приватна військова компанія) «Вагнера», яку пов’язують із наближеним до російського президента бізнесменом і ресторатором Євгеном Пригожиним (його називають «кухарем Путіна»). Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці і сам «Вагнер» отримують державні нагороди.

За даними українських спецслужб, найманці брали участь у бойових діях у Сирії, Судані та інших країнах.

У липні минулого року СБУ повідомило, що в складі ПВК Вагнера в Сирії воюють 11 білорусів. Шестеро з них брали участь у наступі в провінції Дейр-ез-Зор, в ході якого багато наступовцав були вбиті, в тому числі Руслан Бабинін, Костянтин Гирс, Едвард Давидов, Сергій Сазанов, Олександр Ступницький і Вадим Юшкевич.

Пізніше СБУ на запит білоруськомовного телеканалу «Белсат», який мовить із Польщі, назвала інших найманців: Вадим Олександрович Василевський, Вадим Климентійович Василевський, Андрій Бакунович, Сергій Кузнецов та Вадим Куриненко.

Уже в січні 2019 року українські спецслужби оприлюднили дані про двох білорусів, які воювали в складі ПВК Вагнера в Судані та в інших африканських країнах. Серед них – знову Олександр Ступницький, а також Олексій Берговин.

«Слідчими органами безпеки згаданим громадянам Білорусі повідомлення про підозру не вручали. Служба безпеки України на постійній основі в рамках відповідних міжвідомчих і міжурядових угод інформує спецслужби інших країн щодо участі їхніх громадян у незаконних збройних формуваннях», – повідомили в СБУ.

Глава СБУ Василь Грицак оприлюднив список із 149 осіб, що, за його словами, брали безпосередню участь у придушенні демократичних протестів у Судані на початку 2019 року.

За даними СБУ, наявна інформація свідчить про цільовий набір до суданського відрядження «ПВК Вагнера» мешканців тимчасово окупованого Криму, які у винагороду за сприяння російському агресору отримали громадянство Росії, а також громадян Білорусі, Молдови і підтримуваних Росією самопроголошених республік на кшталт Абхазії (Грузія).

Бойовики російських ПВК не афішують своєї участі у війнах за кордоном навіть під час нетривалих відпусток. Можливо, тому, що на батьківщині, зокрема в Білорусі, найманство, відповідно до закону, карається позбавленням волі.