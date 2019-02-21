У Криму пройшов набір до лав ПВК «Вагнера» – СБУ

Керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що в анексованому Криму пройшов набір людей до лав ПВК «Вагнера», яких потім направили в Судан. Про це він розповів в коментарі українському телеканалу «Прямий».

«Стосовно участі громадян України в так званій структурі ПВК «Вагнера». Дійсно, ми фіксуємо непоодинокі випадки, коли наші «колишні» громадяни брали участь. Більше того, сьогодні ми можемо говорити про те, що в Криму пройшов набір людей до лав ПВК «Вагнера», які потім направлялися в Судан. Частину прізвищ ми вже оприлюднили, і найближчим часом спільно з журналістами також оприлюднимо інші прізвища», – зазначив Гуськов.

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Наприкінці січня Служба безпеки України опублікувала дані більш ніж сотні російських громадян, які, за твердженням відомства, є бійцями ПВК «Вагнера». Глава СБУ Василь Грицак оприлюднив список із 149 осіб, що, за його словами, брали безпосередню участь у придушенні демократичних протестів у Судані на початку 2019 року.

За даними СБУ, наявна інформація свідчить про цільовий набір до суданського відрядження «ПВК Вагнера» мешканців тимчасово окупованого Криму, які у винагороду за сприяння російському агресору отримали громадянство Росії, а також громадян Білорусі, Молдови і підтримуваних Росією самопроголошених республік на кшталт Абхазії (Грузія).

Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці і сам «Вагнер» отримують державні нагороди. Керує компанією олігарх Євген Пригожин, який має близькі особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.