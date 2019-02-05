Росія: Навальний висміює заяви про свою зустріч із «кухарем Путіна»

Російський опозиційний діяч і викривач корупції у владі Олексій Навальний виступив перед прихильниками в Санкт-Петербурзі з закликами провалити кандидатів від провладної партії «Єдина Росія» на місцевих виборах цієї весни і закликав до масових протестів і громадянської непокори, включно з перекриттям доріг, якщо опозиційних кандидатів не допустять до цих виборів. Але увагу преси й соцмереж привернула не так ця акція 2 лютого, як те, що настало за нею: низка звинувачень і заперечень, пов’язаних із опозиціонером і суперечливим російським підприємцем, відомим у народі як «кухар Путіна», Євгеном Пригожиним – серед його бізнесів є й організація харчування найвищого керівництва Росії.

Уже 3 лютого популярний анонімний канал у месенджері Telegram «Незыгарь» оприлюднив зроблені в одному місці, біля того самого готелю, фотографії людей, схожих на Олексія Навального і Євгена Пригожина, стверджуючи, що це доказ їхньої зустрічі. Щоправда, коли були зроблені знімки одного й іншого, не відомо, і на жодному їх немає разом.

Але в підпису до них стверджується, що зустріч відбулася в готелі Sokos у Санкт-Петербурзі, після якої Навальний поїхав звідти автом, а Пригожин пішов пішки до будинку неподалік – це офіс його компанії «Конкорд Кейтеринг». (Усі дописи з соцмереж тут і далі подаємо без перекладу – ред.)

Незважаючи на відсутність прямих доказів зустрічі в цьому дописі, його відразу поширили деякі популярні в Росії блогери.

Сам Навальний уже через пару годин заявив про провокацію. У своєму каналі в «Телеґрамі» він припустив, що за публікацією стоїть чи то сам Пригожин, чи то влада Санкт-Петербурга, наприклад, в. о. губернатора міста Олександр Бєглов.

Навальний підтвердив, що під час перебування в Санкт-Петербурзі зупинявся разом зі своєю командою в цьому готелі, й заявив, що весь час його перебування в цьому місті їх супроводжувало «зовнішнє спостереження» з камерами. А твердження про його зустріч із Пригожиним він прокоментував іронічно: «Ага, так, зустрівся. Домовилися про те, кого ще ми вб’ємо в ЦАР і скільки дітей отруїмо в Москві протухлими обідами».

Пригожин звинувачення заперечує, зустріч із Навальним підтверджує

Саме Пригожина, якого у США ще рік тому обвинуватили в організації втручання Москви у вибори президента США 2016 року, російська опозиція підозрює у причетності й до організації вбивства групи російських опозиційних журналістів у Центральноафриканській Республіці – вони прибули туди, щоб розслідувати там діяльність російської приватної військової компанії «Вагнера».

А днями Навальний різко критикував Пригожина, компанії якого постачають продукти до дитячих садків, у зв’язку з епідемією дизентерії через неякісну молочну продукцію в низці московських дитсадків.

Євгена Пригожина, крім того, пов’язують із діяльністю так званої «фабрики інтернет-тролів», а також низки приватних військових компаній, зокрема «Вагнера», які нині діють на Близькому Сході і в кількох країнах Африки. Сам Пригожин заперечує всі ці звинувачення, як і втручання у вибори у США.

А от зустріч із Навальним, про яку повідомляли анонімно і яку сам опозиціонер заперечив, у компанії Пригожина, навпаки, підтвердили. Компанія «Конкорд» у соцмережі «ВКонтакте», а також у відповіді російській службі британської медіакомпанії «Бі-бі-сі» 4 лютого заявила, що ця зустріч таки відбулася 2 лютого в готелі Sokos. А мету зустрічі у Пригожина назвали так: «Однією з тем обговорення була пропозиція Олексія Навального припинити напади з боку ФБК (Фонд боротьби з корупцією, який створив опозиціонер – ред.) щодо теми шкільного харчування в обмін на лояльність на муніципальних виборах у Санкт-Петербурзі до команди Навального, на що Євген Вікторович (Пригожин – ред.) відповів йому: «Я солдатів на маршала не обмінюю».

Навальний і ці твердження теж відкинув.

У соцмережах сміються

Публікація фотографій окремо Навального й окремо Пригожина з заявою про їхню зустріч також викликала хвилю жартів у соцмережах – у тому числі від самого Навального, який оприлюднив частину відомої фотографії, на якій Пригожин подає їжу президентові Росії Володимирові Путіну – тільки зображення Путіна замінене на фото Навального, який їсть локшину швидкого приготування.

Інші іронізують над тим, що зроблені окремо фотографії різних людей подаються як доказ того, що вони були разом.

Є й інші приводи для іронії.

Низка розслідувань

Із початку року в засобах інформації в Росії й інших країнах з’явилося відразу кілька нових резонансних матеріалів про Євгена Пригожина і його бізнес. 10 січня британський щоденник The Times написав про те, що найманці «ПВК Вагнера», яку часто пов’язують із Пригожиним, допомагають владі Судану придушувати антиурядові виступи в цій країні. 25 січня агентство Reuters повідомило, що «вагнерівці» вирушили до Венесуели на допомогу президентові країни Ніколасові Мадуро, якому протистоїть лідер опозиції Хуан Гуайдо. 29 січня російське видання The Bell написало, що ідея створення «ПВК Вагнера» з’явилася в генералів Генштабу Збройних сил Росії після закритої зустрічі з Ебеном Барлоу, колишнім офіцером південноафриканських Збройних сил, який 1989 року заснував фірму Executive Outcomes – першу у світі легальну приватну армію. У відповідь на цю публікацію Пригожин заявив, що не має до «ПВК Вагнера» ніякого стосунку.

22 січня Російська служба Радіо Свобода опублікувала розслідування про спалах дизентерії в московських дитячих садах, які обслуговує одна з компаній Пригожина, харчовий комбінат «Конкорд». Про цю ж історію багато писав і Фонд боротьби з корупцією Навального: як вважають його прихильники, саме у відповідь на це Пригожин міг організувати вкидання інформації про свою зустріч із опозиційним політиком.

Над матеріалом працювали: Matthew Luxmoore, Марк Крутов, Сергій Драчук